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Предисловие

На этой недели сеть осветили две небольшие новости. Незаметное событие для широких масс населения. Встрепенулись только поклонники Xbox. Забавно наблюдать со стороны, как крадется пушистый северный зверек со спины у Microsoft. Маленький новостной заголовок в прессе - глобальный передел игрового рынка. Можно констатировать: Гейб Ньюэлл перешел в атаку на Microsoft без страха и сожалений.

Суть вопроса

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Первая новость. Устройство от Asus может получить официальную поддержку для SteamOS. Ну ок, скажут некоторые. Гейб Ньюэлл развлекается.

Буквально через день выходит вторая новость. Я не сторонник заговоров, но чтобы две крупные корпорации выпустили два новостных повода с периодом в сутки на одну тему - это большая редкость.



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Предыстория

Мы живем в мире, где у большинства людей память как у золотой рыбки. Им постоянно нужно напоминать некоторые события из прошлого, чтобы пазл в голове сложился. Многие слышали о таком устройстве, как Steam Machines. Неудачный проект от Valve, что "провалился". Вот только многие не знают причины появления данного устройства на рынке. А это и есть вся соль сегодняшнего повествования.

В 2012 году стартуют продажи Windows 8. Не все помнят, но у данной операционной системы были новшества в виде UWP приложений.

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UWP (Universal Windows Platform) — платформа для разработки, созданная Microsoft. Позволяет разработчикам создавать универсальные приложения, что будут работать на разных устройствах, включая ПК, планшеты, смартфоны и Xbox. UWP отличаются от традиционных настольных приложений тем, что они работают в защищенной среде и распространяются только через Microsoft Store, что ограничивает доступ пользователя к системным ресурсам и файлам.

Это закрытая система под полным контролем Microsoft. То, что на Xbox считается нормой, могло перекочевать на ПК и уничтожить любую конкуренцию.

В ответ на этот шаг и была создана Steam Machines. Как спасительная соломинка. Впопыхах, на скорую руку.

Windows 8 тихо загнулась и угроза миновала. На время. Забавно, но я не нашел новостных первоисточников по данной теме. Вопрос активно муссировался в средствах массовой информации, но все ссылки мертвы. И поисковик молчит. Я отчетливо помню бурления, но сейчас все подчистили. Даже с крупных новостных проектов.





Меньший шум был в 2016 году. Microsoft начала новую атаку и планировала ввести новые ограничения. Вопрос не был "серьезным" и прошел мимо большинства пользователей.

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Помимо Steam пострадали сторонние антивирусы. Понимаю, что Касперский сегодня воспринимается немного "по-особенному", но в 2017 году было несколько подобных заголовков. Что гугл выдал первым, то и цитирую.





Microsoft шалила направо и налево и выкручивала различные финты в Windows 10. Они не были жесткими как с UWP, но не рисовали красивого и яркого будущего для крупных IT корпораций.

Steam Deck

Многие рассматривают устройство, как дань моде. Попытка влететь в тренд с двух ног. Мобилочки зажигают. Nintendo Switch бьет все рекорды. Надо прикоснуться к великому и откусить маленький кусочек пирожка. Но это не так. Просто даты для сопоставления информации:

Старт продаж Nintendo Switch - 3 марта 2017 года; Первый билд SteamOS 2.0 вышел 6 октября 2015 года;

Дядюшка Габен готовил себе "запасной аэродром", где не будет зависеть от мнения Microsoft и ее телодвижений. Свое железо. Своя операционка. Свой магазин. Свои правила. В стычке лоб в лоб стационарник на Windows и стационарник на SteamOS результат известен. Путь лежал туда, где microsoft максимально ущербно представлена.

Мобильный сегмент и планшеты. Многие забыли. Но Windows активно пилили под сенсорное управление. У операционной системы до сих пор свисают уши после данного эксперимента. Именно тут можно поговорить на равных. Дополнительный плюс от подобного формфактора - никто Steam Deck не будет брать для работы. Отпадает необходимость портировать на устройство сторонние приложения вроде Adobe Photoshop, Autodesk AutoCAD или CorelDRAW.

Wondows на маленьких экранах... У вас когда-нибудь был планшет на "форточках"? Как ваши воспоминания? А что с производительностью? Андроид и Windows пробовали использовать на устройствах с аналогичной производительностью?

Steam на Xbox

26 марта 2024 года Фил Спенсер дает интервью журналу polygon.





После чего все профильные ресурсы заговорили о новой портативной консоли Xbox и о появлении магазинчика Steam на консолях Xbox. Новость ошеломила поклонников и разнеслась эхом по всему интернету. А знаете, что самое интересное в этой новости? Это возможность прочитать первоисточник и ознакомится с оригиналом. Очень странно, но в наших краях почему-то не принято читать оригинал. А правда жизни такова, что в "интервью" не было ни единого упоминания магазина Steam. ВООБЩЕ.

Более того, на обложке к материалу специально поместили логотипы Epic Games Store и Itch.io. Но и это не все. При обсуждении мобильной платформы нет ни единого упоминания Steam Deck. У Фила Спенсера много мобильных гаджетов. Глава Xbox с удовольствием их перечисляет, но от Гейба Ньюэлла нет ни одного. По тексту нет ни единого упоминания устройств без операционной системы Windows. Случайность.

Фанаты Xbox - я вижу то, чего не существует! Любимая черта всех любителей коробокса. Если мне не дадут, я все нафантазирую. Этим поклонники и живут. Думаю, вы знаете как найти оригинал интервью и проверить мои слова.

3,5 млн проданных Steam Deck

У меня нет точных данных. Это приблизительная оценка. За 2 первых года было продано около 18 млн PS5 (по цене от 1000 баксов) и 41 млн Nintendo Switch. Показатели, мягко говоря - НИ О ЧЕМ. Ни о какой (глобально) популярности мобильных игровых устройств речи не идет. Пшик на постном масле. На фоне провальных Xbox series S/X - это погрешность в расчетах. Никакого бума или заинтересованности нет. ВООБЩЕ НЕТ.

Локальный успех. Магазинчик Valve гораздо меньше, чем многие думают. В пике там собирается до 9 млн активных геймеров. Онлайн - это приложение висит в трее (как антивирус или часы) и человек годами может не запускать никакие игры, но приложение будет запущено. На графике отчетливо видно, как сильно отличаются пики "Онлайн" и "В игре". Просто человек включает комп и лаунчер загружается.

Steam Deck берут в основном геймеры. Устройство редко будет использоваться "в фоне". Чистые и самые лучшие пользователи (клиенты, заносители денег). И при таком ракурсе число 3,5 млн уже выглядит ЗАМЕТНО веселее.

Если Microsoft начнет "чудить", то "тихая гавань" позволит сохранить 20-30% активной аудитории.

И снова 3,5 млн проданных Steam Deck

Windows для большинства пользователей стала чем-то неосязаемым. Она была, есть и будет есть. Корпорация "добра" уже 30 лет является монополистом на рынке настольных систем. Вариант "Не нравится, найди другую" уже 30 лет не относится к настольным операционным системам. Доходит до того, что люди готовы страдать на macOS. Хавайте, что дают.

3,5 млн SteamOS означает, что дельцы из Редмонта недосчитались немного денег.

Понимаю, что большинство местного контингента используют пиратки или ОЕМ ключи, но это прямой убыток корпорации примерно на 400 млн баксов за пару лет. Очень скромная сумма.

Но на этом не заканчиваются потери. Эти нехорошие пользователи не будут использовать поисковую систему BING. Не будут заходить в Microsoft store. Не запустят предустановленную Candy Crush Saga. Не смогут оценить рекламные показы. Не передадут телеметрию для рекламодателей.

А мы ведь ведем речь о первых двух годах жизненного цикла совершенно нового гаджета в новом формфакторе. А что будет дальше?

Устройство от Asus может получить поддержку SteamOS

Вам все еще кажется, что это маленькая новость? А если ее интерпретировать немного шире? Дядюшка Габен перешел ко второй фазе своего плана и решил расширить присутствие на сторонних устройствах. Замечу, что SteamOS не было в официальных открытых источниках. Ее распространение было ограничено одной единственной экосистемой. Теперь SteamOS 3.0 может появиться и любой желающий сможет перейти с убогой Windows на нормальную игровую систему.

Windows против SteamOS

Лишь пара моментов. Так как не вижу смысла изучать вопрос углубленно:

Платная система против бесплатной;

Система с анальной телеметрией и ненужными обвесами против чистого кода;

Проприетарная против полуоткрытой;

Тяжелый неповоротливый мастодонт против легкого и прыткого соперника;

Одна система на все случаи жизни против заточенной под конкретные цели;

Если выйти за рамки рабочего пространства, то у Microsoft нет ни одного достоинства. В игровом сегменте Windows с Xbox проигрывает сто очков Steam.

Подобное положение дел может разрастись как снежный ком. 99% пользователям фиолетово, какая операционная система у них стоит. Игра либо запускается из коробки, либо нет. Valve может заключать лицензионные соглашения с производителями железа и сертифицировать оборудование под свои нужды. Жители острова Тайвань могут рассмотреть разные предложения. ASUS, Acer, MSI, Gigabyte, BenQ, Clevo не находятся под управлением американских лоббистов. А ведь есть еще материковый Китай с Lenovo, Huawei, Xiaomi, Haier - у тех свой интерес отказаться от американского монополиста.

Microsoft Store против Steam

Чтобы понимать различия в подходах к определенным вопросам стоит сравнить два магазина. Они появились примерно в один тот же период. Windows Marketplace был запущен 12 октября 2004 года. Первые продажи игр от сторонних издателей в Steam начались 11 октября 2005 года.

Потребители контента

Вы что-нибудь слышали об операционной системе Android? А о ее минусах? О том, что там нет нормальных программ для проектирования или монтирования видео? О том, как там плохо живется без фотошопа и блендера? Это операционная система для потребления контента. Она оптимизирована для удобства и с одним единственным предназначением. А что там с Windows Phone?

Компактный режим Xbox Game Bar

Чем ответила Microsoft? Новостной заголовок ради заголовка. У меня Xbox Game Bar удален из системы, чтобы не поедал ресурсы своими бесполезными функциями. Молчу про то, что они дублируются в магазине Steam и драйверах Radeon Adrenalin и GeForce Experience.

Послесловие

Можно утверждать, что ставки растут. На поле остаются только те, кто способен адаптироваться и мыслить на шаг вперед. Microsoft и Valve продолжают свое противостояние, наращивая напряжение с каждым новым ходом. В мире, где технологии и бизнес переплетаются в сложные узоры, каждое решение может стать как триумфом, так и роковой ошибкой. Осталось лишь дождаться, чей план окажется более дальновидным и кто первым захватит инициативу.