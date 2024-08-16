Приготовив почву для обсуждения финансовых метаморфоз в консольном сегменте Microsoft, мы погружаемся в недра противоречивых фактов и домыслов. В эпицентре - последние новости о возможном сливе эксклюзивов Xbox на чужие платформы. Среди разнообразия устройств и эмуляторов я наблюдаю за реакцией "зелёного" лагеря, сталкиваясь с непрекращающейся полемикой и веером разношёрстных интерпретаций.

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Предисловие

Пока готовил тему о финансовой положении консольного подразделения Microsoft, вышла новость от известных инсайдеров. Красивый заголовок с глубоким смыслом. Xbox готовится слить очередную партию своих эксклюзивов на платформу конкурента. У меня есть игровой ПК, обе консоли и эмулятор Yuzu. Данная новость никак не отразилась на моем самочувствии. Но в среде зеленого лагеря началось новое бурление. Есть противники и сторонники данного вопроса. Куча мыслей и различных теорий.

Мне не нравится, когда обсуждают вопрос без фактического подтверждения тех или иных моментов. После февральского выступления руководства Xbox и официального объявления о сливе игр от внутренних студий в пабликах появилось несколько интересных интерпретаций. Основная гласит: "Это просто бизнес. Корпорация зарабатывает денежку и финансирует свои новые проекты. Это отличный план."

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С судьбоносного момента прошло полгода. Есть несколько финансовых отчетов и мы можем проверить "отличный план" не на словах, а на деле. Подобрал несколько источников с правдоподобной информацией, чтобы мы могли оценить ситуацию не на словах, а на цифрах.

Годовой отчет Microsoft за 2024 год

Это официальная информация от самой корпорации. В разделе Xbox витает красивая картинка с запутанными выражениями и увиливанием от прямых ответов. Фил Спенсер не хочет рассказывать общественности, что на самом деле происходит в его логове.

Процитирую в разрезе консолей

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В отчете для прессы нет уточнения "в постоянной валюте" - это курсовые разницы. Если с учетом курсовых разниц, то рост год к году составил 1%. Эта информация не имеет никакой смысловой нагрузки без других данных.

Это отчет от vgchartz о продажах консолей Xbox series и их сравнение с провальной Xbox one. Я не верю сайту vgchartz и считаю, что они сотрудничают с Microsoft и публикуют фейковую информацию. Но у меня нет других данных. Из данного отчета мы можем узнать, что за 12 месяцев число проданных консолей xbox series составило примерно 8 млн консолей (хотя я считаю, что не более 4 и сейчас не более 21 млн.).

Общее число активных пользователей консолей выросло примерно до 65 млн устройств. Рост за год в физическом исполнении составил примерно на 14%.

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Теперь следите за пальцами. За год число активных устройств увеличилось на 14%, но выручка увеличилась только на 1 (3%). Или по другому: продажа 8 млн устройств увеличила выручку игрового подразделения только на 1%. Единственное логичное объяснение подобному феномену - все покупатели новых консолей - это владельцы Xbox one (тогда число активных пользователей не растет). Вот только Microsoft рассказала о небывалом росте до 500 млн юзеров в своей системе.

Для сравнения. Выручка Sony за последний год увеличился на 13%, а прибыль 33% при реализации 21 млн. устройств.

Слив эксклюзивов на PlayStation

В последнем квартале платформу конкурента посетили Grounded и Sea of Thieves. Скажу больше. Выход "Моря воров" освещался всеми новостными порталами. До этого я и не знал, что в блогах PlayStation каждый месяц публикуются различные топы. Думаю, этот заголовок не прошел мимо большинства любителей консольного времяпрепровождения.

А еще в апреле 2024 года вышел сериал Fallout. Событие невиданного масштаба. Которое сопровождалось вот такими заголовками.

Заголовков было очень много. Каждый информационный сайт пытался примазаться к событию и строчил одну новость за другой.

Еще в мае вышел Hellblade II, но не выстрелил.

Квартал с 1 апреля по 30 июня 2024 года был богат на громкие заголовки и потрясающие события. Но нам необходимо вспомнить аналогичный квартал 2023 года, чтобы можно было провести сравнение.

И да... именно в том самом квартале вышли две игры. Всеми любимая Redfall и забытая Minecraft Legends.

Сравнение годового отчета в разрезе игр

Рост выручки составил 1 (3%). Мы не будем рассматривать вопрос о росте числа активных пользователей. Я считаю информацию о 28 млн проданных консолей - фейком. Мы будем говорить о выручке год к году от игр. Число активных пользователей изменилось минимально. Все новые - это хорошо потерянные старые.

У нас есть 2 хита продаж. "Море воров" и серия игр от Bethesda имели оглушительный успех, если верить информационным потокам. Вот только мне непонятно: "А где деньги"? Или это успех без финансовых показателей?

Это цифры рассчитанные аналитиком одной из компаний. Они ведут отчеты Microsoft по годам и кварталам с давних пор и плюсуют-минусуют эфемерные проценты из официальных отчетом "для прессы".

Для того чтобы изменить имеющуюся сумму выручки на 1%, необходимо приплюсовать всего 30 млн $ за 3 месяца деятельности.

Квартал с 1 апреля по 30 июня - это мертвый сезон с минимальным числом релизов. Любая мало-мальски заметная игра способна внести значительный вклад в общую сумму выручки. У Фила Спенсера целых 2 игры громко взбудоражили общественность.

30 000 000 по 30 за одну копию игры - это 1 000 000 проданных копий. Чувствуете масштаб? Не могу что-то утверждать, но в последнем квартале Microsoft слила на платформу конкурента один из своих главных эксклюзивов и его общие продажи не превысили 1 млн копий игры. Я допускаю некоторые колебания в различных секторах экономики. Что-то мне подсказывает, что самая продаваемая игра месяца на платформе конкурента - это пшик на постном масле. И дальше будет больше.

Объем рынка игр Microsoft

Только что разошёлся слух о сливе новых эксклюзивов. Полгода назад можно было предположить, что ущерб репутации от утечки компенсируется доходами, но нет. По моим подсчётам отток пользователей значительно превышает выгоду. Действия Фила Спенсера и его команды остаются для меня загадкой. А если взять калькулятор и вспомнить, что с каждой игры достается только 70% и нужны дополнительные расходы на продвижение...

Последствия

Думаю всем понятна простая цепочка событий. Меньше плюшек на платформе - > меньше людей ее покупают - > меньше активных пользователей - > меньше покупок во внутреннем магазине -> меньше выручка - > меньше сторонних студий размещает своих игры на платформе - > больше людей бежит к конкуренту - > меньше денег приходит в кассу - > больше игр сливают к конкуренту и далее снежный ком.

Послесловие

Развитие событий показывает, что не все, что блестит, оказывается золотом. Впереди ещё множество неизведанных поворотов, но теперь, когда мы вооружены фактами и цифрами, наш взгляд на происходящее становится более чётким и обоснованным. Рынок игр, как всегда, готовит новые сюрпризы, и только время покажет, как они повлияют на индустрию.