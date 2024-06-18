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Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия

Смешайте черный юмор из Армии Тьмы, добавьте капельку трюков из Человека Паука, добавьте жестокости из Джони Уика и приправьте все щёпоткой Пеннивайза... Ядерный коктейль.
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Фильм не для всех. "Пацан против всех" - это авторский проект, с некоторыми особенностями. Никакой стерильности и минимум студийного влияния. Сэм Рейми не числится ни сценаристом, ни режиссером, но его стиль узнается в каждом кадре. Флешбеки из разных фильмов всплывают то тут, то там. Это дикая смесь из Армии Тьмы, Человека Паука и Джона Уика.

Предисловие

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Фильм не для всех. Это авторское кино от Сэма Рейми с его фишками и спецификой подачи. Если вам не понравился фильм "Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы", то  даже и не думайте запускать эту ленту. Крайне своеобразный юмор и манера подачи материала. Меня терзают смутные сомнения, чтобы такое позволила снять какая-либо крупная студия.   Но в фильме четко прослеживаются четыре оттенка. Режиссер, два специалиста по рукопашному бою со своим стилем и мимика ведущего актера. Влияние каждого четко прослеживается и используется на 114%


Сэм Рейми

Очень часто поступает просьба: "Посоветуй хороший фильм". Понятие "Хороший" растекается и у каждого оно свое. Открывая какой-нибудь топ мы видим громкие названия: "Интерстеллар, Игры разума, Престиж, Отступники..." Только проблема состоит в том, что второй раз вы не будете пересматривать подобные "шедевры". Как такие фильмы можно назвать хорошими, если нет желания к ним возвращаться? Или другой вариант. Фильм "Бриллиантовая рука" смотрел больше 10 раз. Фильм "Догма" смотрел больше 10 раз. Фильм "Большая прогулка" с Луи де Фюнесом смотрел больше 10 раз. Чувствуете разницу? Тонкая грань между "критики оценили" и "лежит душа"?

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У Сэма Рейми нет фильмов, к которым лежит моя душа. Единственная картина, что пересматривал несколько раз - это "Армия мертвецов". Для меня - просто еще один режиссер, что хайпанул в начале нулевых с трилогией "Человек паук".


Актерский состав

А вот в этом месте стоит остановиться поподробнее. Ядерный коктейль образовался не просто так. Многие приводят список актеров, как маркетинговую уловку для красивого словца, но я назову вам имена, о которых вы никогда не слышали. Имена, что сильно поменяли фильм и сделали его маленьким шедевром. "Пацан против всех" - это авторский проект, у которого есть своя индивидуальность и изюминка. В нем четко прослеживается стиль всех задействованных персонажей. Именно их индивидуальность и делает его "не такой, как все".

Яян Рухиан (Yayan Ruhian)

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Вы первый раз слышите данное имя. Это не актер. Это военный инструктор, специалист ближнего боя из Индонезии. Является постановщиком трюков и боевых сцен в фильме: "Рейд" 2011 года, что возродил жанр боевиков. Благодаря этому инструктору и его стилю появилась серия: "Джон Уик" с узнаваемым стилем ближнего контактного боя. Чад Стахелски лично пригласил Яян Рухиани в  свой фильм и снял с ним одну из потасовок. Уникальный боевой стиль из Океании сильно отличается от Китайского и Европейского.

Играет учителя главного героя.

Эндрю Кодзи (Andrew Julian Hiroaki Koji)

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И снова, имя известное лишь знатокам. Специалист ближнего боя и постановщик трюков, каскадёр. Еще молодой (35 лет) и мало засветившийся. Можно было увидеть на первых ролях в сериале "Воин" и фильме "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз".  


Два разных постановщика боевых сцен в одном фильме. Оба принимали участи в проектах Дэвида Литча и Чада Стахелски - создателей Джона Уика. Именно эти два человека отвечают за постановку боевых сцен в фильме. Два стиля и два разных подхода к одному делу.

Билл Скарсгард (Bill Istvan Günther Skarsgård)

Вы не поверите, но этот актер так же снимался в фильмах Дэвида Литча и Чад Стахелски :-) Хоть большинство боевых сцен и завязано на Билли, но его задача была в другом. Младший Скарсгард отвечает за "наркоманию" Сема Рейми. Его мимика и образ безумия Пеннивайза из "Оно" отлично подчеркивает весь треш, происходящий на экране. Вся атмосфера и повествование построено вокруг образа главного героя. Глухонемой. Воспитанный отшельником. С поехавшей крышей. Оставшийся ребенком. В фильме много сцен с необычными ракурсами, где показывается эмоциональное состояние протагониста. Именно в эти моменты и раскрывается, в полной мере, весь потенциал актера и его мимики.

 

Исайя Мустафа (Isaiah Mustafa)

Бывший футболист. Отвечает за черный американский юмор, понятный только американскому зрителю. Долгое время являлся рекламным лицом Олд Спайс. По сюжету фильма нехорошие люди зарабатывают на рекламе сухих завтраков. Обыгрывается данная тема. Тонкий момент, который не понятен русско говорящему зрителю. Абсурд в фильме начинает обретать совсем не абсурдный смысл.


Джессика Рот (Jessica Ann Rothenberg)

Мебель для антуража. Поставь любую другую актрису и ничего не изменится. Зато красивая :-D

Антагонисты. Семья Ван дер Кой

Четыре персонажа с экранным временем в пяток минут на всех. Но как же много можно рассказать про каждого в отдельности. Всего парой фраз режиссеру удалось раскрыть характер каждого из семьи.

  • Фамке Янссен - Джин Грей из трилогии X-men
  • Шарлто Копли - главный герой из фильма Район № 9
  • Мишель Докери -   леди Мэри Кроули из Аббатство Даунтон
  • Бретт Гельман - американский комик.

Четыре запоминающихся образа. Четко разделены по темпераментам. Меланхолик, Сангвиник, Холерик и Флегматик. 

Сюжет

В фильме есть клифхенгер и краткий пересказ будет неуместен. Мини версия фильмов "Голодные игры". Недалекое будущее. Раз в год в городе отбирают 12 неугодных для их публичной казни в телевизионном шоу. За 25 лет казнили всех преступников и недовольных. Одними из пострадавших является семья протагониста. Только чудо помогло ему выжить. Месть... месть... месть - это все, что у него осталось. На бумаге выглядит банально и просто. Далее вступает рассказчик и визионер Сэм Рейми.

Послевкусие. Через 2-3 дня после просмотра фильма наступает одно из двух: ты помнишь фильм и его сюжет, либо забыл все напрочь. И в отношении "Пацан против всех" можно констатировать следующее: сюжет забыт, а вот образы остались. Много креативности и необычных образов. Кровавая жестокость соседствует плющевыми бабочками. Контраст несовместимого усиливает впечатления. Вкусные пирожки и отрубленные ноги соседствуют в повествовании. Мешанина и какофония четко упорядочены и выверены до сотых долей. Фильм впечатлил. Не чем-то заумным, а чувствами и эмоциями.

Послесловие

Если вы устали от просто и понятного повествования. Если вам нравятся кролики с дробовиками и море крови. Если вы соскучились по специфическому юмору - смотреть обязательно. Сэм Рейми снял отличный фильм для избранных.


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васютин джон уик boy kills world армии тьмы билл скарсгард пацан против всех сэм рейми
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