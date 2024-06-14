В магазинчике Steam снова начался движ. Кто-то что-то решил поменять под себя и устроил грандиозный шухер. Выглядит интересно и стоит за сим понаблюдать.

Чем бы дитя не тешились, лишь бы экзамены сдала на отлично. Но когда мамка не разрешает запускать DOTA или Counter-Strike 2, начинается безумие. В этот раз рекорды устанавливает кликер под названием Banana.

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Аннотация к игре гласит:

Banana — это игра-кликер, в которой вы щелкаете по банану! В Banana вы нажимаете на банан, чтобы получить еще больше бананов! Каждые 3 и 18 часов вам роняют банан. Каждый банан также производится сообществом в раздоре. Приходите к нам, и давайте вырастем во что-то ...

На момент написания заметки, игра побила рекорд в 400 000 единовременно играющих. Не совсем понятно - это китайские фермеры решили показать всю мощь своего потенциала или сотни тысяч людей в едином порыве запустили флеш-моб. Событие занятное и непонятное.

Чтобы оценить масштаб происходящего, стоит упомянуть, что тайтл вошел в ТОП 25 игр с самым высоким онлайном за всю историю торговой площадки Steam. Без рекламной поддержки, без сарафанного радио, без блогеров и прочего продвижения. Просто за сутки с 500 онлайна подскочил до 400 000. Милая и приятная шалость.

Немножко отсебятины. Многие думают, что все в нашей жизни зависит от нас, но это не так. В Steam существует множество различных инструментов для манипуляции статистическими данными. Всего пара человек способны изменить положение дел и навести много шороху на пустом месте с минимальными финансовыми вложениями.