С декабря 2023 года консоли Xbox series S упали в стоимости на 30%. Это крупнейшее ценовое падение за столь минимальный срок наблюдений. Барахолка завалена различными вкуснейшими предложениями. Непонятное явление, которое хочется обсудить.

Предисловие

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Наблюдаю за рынком консолей долгое время. У игровых приставок есть замечательное свойство - это стабильная стоимость на протяжении долгого периода времени. Очень удобный товар, если вы плохо разбираетесь в современном рынке и не занимаетесь чистым перекупом, сбивая ценник до половины стоимости. Лот с минимальными рисками. Пока гаджет висит на доске объявлений его можно использовать по прямому назначению. Но что-то пошло не так.

Вся информация и ценники приведены для города Минска и переведены, для удобства измерения, в доллары США. Думаю, в остальных регионах аналогичная ситуация. Отслеживаю ценники на 4 различных устройствах для глобального понимания сложившейся ситуации на сегодняшний день:

Средняя цена на базовую версию Xbox series S 20 октября 2023 года - 280;

Средняя цена на базовую версию Xbox series S 15 декабря 2023 года - 270;

Средняя цена на базовую версию Xbox series S 30 декабря 2023 года - 320;

Средняя цена на базовую версию Xbox series S 15 января 2024 года - 300;

Средняя цена на базовую версию Xbox series S 15 февраля 2024 года - 290;

Средняя цена на базовую версию Xbox series S 1 марта 2024 года - 260;

Средняя цена на базовую версию Xbox series S 9 марта 2024 года - 230;

Дельта с 30 декабря по 9 марта составила 38%.

Сезонные изменения стоимости устройств

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Многие не знают, но у электроники есть колебания из-за спроса и предложения. На игровые приставки огромный спрос в новогодние праздники. Первого января на местной барахолке в продаже было только 2 лота игровых гаджетов от Xbox. Закрыли абсолютно все адекватные предложения. Народ бежит за подарками. В июле - самый плохой месяц, спрос стремится к нулю и ценник достигает дна. Но сейчас самая непонятная ситуация из всех. При стандартной средней цене в 270 она опустилась до 230. Попадаются варианты за 200 (с коробкой и геймпадом), но в виде исключения. Народ активно избавляется от консолей Microsoft.

Новогодние распродажи

В капиталистических странах с черной пятницы до рождества шли распродажи. Официальная цена на Xbox series S опустилась до 250. Беларусь живет в евро зоне и завозит устройства с Польши. Можно было бы подумать, что ценник упал из-за распродажи в соседних странах, но нет. Серый импорт продает "новые" устройства и скидок не делал в этом году. Колебания на вторичке были минимальными (весь декабрь).

Расследование JumboMax

15 февраля 2024 года выходит интервью Фила Спенсера о будущей политике Xbox и ее перспективах развития. Параллельно с этим американские социальные сети наводнили призывы избавляться от игровых консолей Microsoft. Настоящая истерия в комьюнити Xbox. В русскоязычном сегменте лишь отдаленное эхо прозвучало из уст некоторых фанатов. Констатация и ничего более.

Уже 16 февраля выходит ролик от главного "смотрящего по Xbox" русскоязычного ютуба. Пробег по барахолкам. Опрос продавцов и краткие выводы. Хихикал в голос от ролика и непонимания работы вторичного рынка.

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Хочешь продать товар? Ври как сивый мерин. Никто не захочет приобрести ненужный товар. Ври красиво и убедительно. Барахолка и продавцы на ней - это худшее место для выуживания информации. А уж выводы по таким опросам "Курам на смех".

Занимательный факт

На барахолках общаюсь с большим числом разнопланового контингента. Долгое время специализировался на ноутбуках Sony VAIO. Десятки различных моделей. Сотни продавцов и покупателей. Дорогие элитные устройства покупали ВСЕ слои населения. Один раз приходила бабушка 60+ с авоськой, чтобы порадовать внука классным устройством. Знакомый посоветовал и она пришла.

Занимательный факт будет про Xbox series X. Все продавцы и покупатели устройства - это молодые люди 25-35 лет, с хорошей дорогой машиной и минимум свободного времени "на болтовню". Приехали, дали (взяли) денег и уехали. Ни торга, ни облизывания, ни тестов. Идеальные покупатели. Такого у меня не было ни с одной линейкой устройств. Выборка не очень большая, но занимательная.

Консольные баталии

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Забавно слушать различных экспертов и лидеров мнения. В русскоязычном сегменте рынка, особенно на периферии, пользователи не привыкли платить за игры. Торренты и подобная халява - это основной источник контента. 99% геймеров жаба задушит отдавать сотню баксов за новинку. Вопрос приобретения игр влияет на популярность консолей заметно больше, чем сами консоли. Какая разница на сколько шедевральна God of War: Ragnarök, если на нее нет денег?

Люди почему-то думают, что консольные геймеры чем-то отличаются от пекарей. Но на приставках точно также играют, в подавляющем большинстве, в бесплатные донатные помойки.

Курс биткоина ставит новые рекорды

В апреле 2024 года ожидается повышение сложности добычи криптомонеток. В связи с этим начался рост курса. Сегодня преодолена отметка в 68 300 баксов. Рекорд прошлой волны составлял 64 500 баксов. Начинается новая волна. Уже сегодня добыча на видеокартах себя окупает и растет спрос на мусорные карты с 8 гигабайтами памяти. Специализированные устройства с прошлого бума раскупаются по тройной цене. За последний месяц китайцы подняли ценник на все бывшие в употреблении "лопаты" в 2 -3 раза.

Nvidia переключилась на продукты для искусственного интеллекта и уменьшила выпуск игровых решений. Повышенный спрос со стороны старателей и искусственный дефицит игровых решений может вызвать очередной взрывной рост на устройства для обычных геймеров.

Курс российского рубля

С марта 2023 года по март 2024 года произошла девальвация национальной российской валюты на 20%. Из-за сильных инфляционных ожиданий местный ретейл закладывает дополнительную стоимость в иностранные товары для компенсации рисков из-за изменений курса валют. Видеокарты, как импортный товар, растут в цене "просто так".

Бюджетные видеокарты

В марте 2024 года Nvidia официально прекращает производство видеокарт GTX 16 серии. Это означает, что самым доступным предложением на рынке становится RTX 3050. В Беларуси, на момент написания данных строк, самое дешевое решение Geforce серии RTX стартует с 230 баксов.

Кто-то вспомнит про встроенную графику и будет удивлен. Самая мощная встройка от AMD находится в самом дорогом камне и не дотягивает до GTX 1650. APU от AMD - это нишевое решение, что пройдет мимо 99,99% геймеров. График ниже - это идеальные условия, что не смогут достичь обычные геймеры. По факту, в реальном использовании, производительность встроенной графики будет на 20-25% ниже.

На рынке ожидается коллапс в бюджетном сегменте игровых устройств.

Вангование

Впереди нас ждут тяжелые времена:

Отсутствие бюджетных видеокарт;

Рост курса национальной валюты;

Искусственный дефицит игровых видеокарт из-за ИИ;

Повышенный спрос от криптостарателей;

Несколько факторов ударят по рынку бюджетных игровых устройств во всем мире. Для России добавляются эффекты санкций и курсовые волнения. Рост цен на видеокарты пройдется по всем геймерам планеты Земля, но в России будет иметь самые плачевные последствия.

Xbox series S - спасительная соломинка в неспокойные времена. Сегодня стоит отложить все волнения и переживания и подождать 2 месяца, пока не решаться внутренние и внешние изменения на рынке электроники. Есть серьезные основания полагать, что игровые консоли станут единственными доступными устройствами для игр. А младшая игровая консоль от Microsoft порадует своих хозяев.

Откладываем продажу Xbox

Консольные противостояние и гиблое дело Microsoft - это мелочь на фоне мирового передела рынка электроники. Рост цен на комплектующие сильно ударит по всему игровому сообществу. Sony PlayStation 5 и Xbox series X - отличные решения, но не все могут их купить. Долгое время утверждал, что дешевый системный блок лучше, чем Xbox series S. В понятие "дешевый" входило устройство до 400 баксов и производительность в 3-4 терафлоп. При изменении рынка видеокарт, базовые игровые устройства заметно вырастут в цене. В ближайшее время стоит ожидать увеличение потока мигрантов с персональных компьютеров на консоли. Нарушится баланс спроса и предложения в сторону увеличения стоимости устройств.

Послесловие

Запасаемся терпением и убираем свои игровые консоли с вторичного рынка. Ждем до июня 2024 года и смотрим на рынок видеокарт. Высока вероятность повторения сценария 2020 года. Если мои предсказания не окажутся верными, то вы ничего не потеряете. Игровых консолей Xbox в России не так уж и много, и рынок стабилизируется, но если я оказался прав - то это будет единственное доступное игровое решение у вас в руках.

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