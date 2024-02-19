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Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного

Xbox series S очень хорошая консоль, говорила фанаты. Она отлично продается, твердела Microsoft. Она больше не нужна, прошептала реальность.
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Microsoft официально анонсировала новое поколение консолей и по традиции, старое идет на слом. Вот так просто. Без длинных речей и пафоса на свалку истории отправляется ущербная Xbox series S, а следом за ней и Xbox series X. Ничего личного. Просто бизнес.

Предисловие

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15 февраля 2024 года прошла пресс-конференция руководства игрового подразделения Microsoft. Фил Спенсер и компания рассказывали много интересного. Обещали достать луну с небес. Расширить охват аудитории и анонсировали выпуск нового поколения консолей. Подробности обещали рассказать в конце года. Это самый ранний анонс консолей из когда-либо происходивших. Предположительный выход - ноябрь 2025 года. На два года раньше обычного. Пять лет вместо семи. 

Свидетели писания о 75%

При сборе информации попадаются ролики от фанатов, что нахваливают Xbox series S и игровую подписку Xbox Game Pass. Советую сразу отправлять таких людей в черный список. Эти фразы говорят о полной некомпетентности товарищей в консольной среде.

Начнем с самого простого. Microsoft угадала с младшей консолью и геймеры выбирают именно ее. По официальным документам 75% пользователей пробуют бюджетный вариант. Тут и не поспоришь. Вот только проблема состоит в том, что старшей консоли не было в продаже. ВООБЩЕ не было. У пользователей НЕ БЫЛО выбора, что покупать. С таким же успехом можно говорить и про Xbox следующего поколения. Их не было продано ни одной штуки, значить пользователям она не понравилась. Попробуйте опровергнуть.

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Xbox Game Pass и бюджетная консоль созданы друг для друга. Очередной вброс от недалеких людей. Бюджетное устройство покупают, потому что нет денег, а не из-за желания прикоснутся к новинкам. Прикоснутся к новинкам обойдется в 210 баксов за подписку на год и в 90 баксов за две игры, что не попали в сервис. Фанатики предлагают тратить на игры каждый год сумму целой консоли. Каждый год. 

Средние траты на игры у обычного пользователя консолей колеблются в диапазоне 110-130 долларов США, что гораздо меньше стоимости подписки. Процитирую себя любимого.

 

Проблема Xbox series S

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В сентябре 2020 года официально анонсировали маленькую коробочку за небольшую цену. Долгое время существовала проблема "переходного" периода. Устройства нового поколения стоят значительно дороже старого и народ не торопится в магазин за next-gen. Чтобы устранить проблему, выпускали максимально удешевленный вариант предыдущей итерации. На рынке одновременно присутствовали две опции Одни брали дорогой вариант, другие... Но 9 поколение не имело чёткого деления. Возникла проблема миграции. Зачем брать дорогое устройство, если на нем те же самые игры, что и на старом? Вопрос решается кардинально - с производства снимают past-gen. Нет старых коробок, нет проблем с миграцией. Но первоначальная дилемма дорогих и бюджетных вариантов остается. Это  влияет на продажи игр. Чем меньше куплено консолей, тем меньше выручка от цифрового контента.

Sony организует гаджет без привода дисков и максимально долго выпускает новые игры на старые устройства. God of War: Ragnarök и Horizon Forbidden West позиционировались как тайтлы только для next-gen. Мягкий переход.

Microsoft избрала путь c "обрезком" и вклинивалась в ценовую нишу старых консолей. Гениальный план у которого были два жесточайших просчета:

  • Устройство оказалось слабее старой Xbox one X, у него нет привода дисков, и внутреннее хранилище почти в 3 раза меньше. Цена одинаковая. К Xbox one X за 300 баксов в комплекте шли игры;
  • Меньше системной памяти. Жирнейший косяк. Для младшего устройства требуются дополнительные оптимизации и дополнительные траты денег (переходный между первым и вторым косяком). Игры оптимизированные для Xbox one X не поддерживаются на более новом гаджете;
  • Оптимизация для Xbox series S требует дополнительных финансовых затрат;

Многие не придают никакого значения денежному вопросу. Думают, что выпуск игр на разных платформах ничего не стоит и это лишь хотелки издателя. Цифры для наглядности:

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Для сравнения, бюджет небольшой игры Medium (первый эксклюзив Xbox series).

А теперь представьте, что вам нужно оптимизировать игру не под одну консоль, а сразу под две. У Xbox series S памяти значительно меньше и надо обрезать текстурки и проверять каждый миллиметр всех локаций. Не у всех студий есть пара свободных миллионов баксов в чулане. Подавляющее число работает в кредит.

Деньги любят счет

Обычный пользователь запускает игру и у него в голове не возникает мысли, а выгодно ли издателю выпускать нишевую игру? А затраты на портирование и дополнительную рекламу окупятся? Многие думают, что это все делается бесплатно. Например, Свену Винки на подобное понадобилось около 6 месяцев и безграничный бюджет. Представьте зарплату 10 инженеров и 5 художников средней квалификации за пол года. Добавьте аренду офиса, накладные расходы, стоимость оборудования и программного обеспечения.

Вы думаете это все? Приплюсуйте, что не все игры взрывают чарты продаж и огромный пласт контента болтается на грани окупаемости. Маленький штришок охватывает до 40% всех игровых организаций. Начинаешь считать каждую корейку и экономить при любой возможности. Зачастую, выгоднее не выпускать игру, чем делать лишние вложения.

Xbox series имеет установочную базу в 2 раза меньше, чем у конкурента и выручку получит меньше, а сверху, добавляются дополнительные траты на оптимизацию под два устройства вместо одного.

PlayStation 5 Pro

В середине жизненного цикла (с учетом COVID) японская корпорация планирует выпустить более производительное устройство. Еще ничего не известно, но слишком много слухов по данной теме. Затраты на разработку и портирование игр увеличатся. Но тут есть тонкое различие: производительность увеличивается, нет необходимости "урезать" и "откусывать".

На рынке сложится ситуация, когда у Xbox 2 устройства в 4 и 12 попугаев, а у конкурента в 10 и 16 попугаев. Ценовая конкуренция сойдет на нет. Японцы могут снизить ценник на младшую консоль без привода до 350 долларов США и в комплект положить 2-3 ТОП игры от внутренних студий.

Патовая ситуация.

Фил Спенсер не планирует выпускать промежуточную консоль

Технически - это слух. Разговоры в кулуарах без официального заявления. Но слишком много "слухов" и логических предположений. Будущая Xbox Series X (Brooklin) - это удешевленный вариант существующей консоли с 12-ю попугаями внутри.

Утечки из судебных разбирательств

Летом 2023 года в сеть утекло множество документов с покупки Activision Blizzard, где Microsoft рассказывала о своем ближайшем будущем. Документы датируются 2021 годом. Энтузиасты нанесли имеющиеся данные на шкалу времени и сделали некоторые предположения.

Большинство пользователей склоняются к 2026 и рассматривают выход консолей Xbox следующего поколения именно в этом году. Привязка к ZEN 6 и работе AMD.

У такого варианта развития есть два жирных минуса. Со старта PlayStation 5 Pro до XBOX new-gen пройдет 2 года. Это значит, что фанатское сообщество и "сочувствующие" частично мигрируют к конкуренту  "без боя". А для "супер мега пупер мощной" игровой консоли нужны "супер мега дорогие" игры, чтобы заинтересовать потенциального покупателя.  У Microsoft с этим проблемы.  Hellblade анонсировали 5 лет назад.

Next-gen в 2025 или 2026 году

В сообществе долго ходили два варианта развития событий: 

  • 2025 год позволяет уменьшить "коллапс" с привлекательностью. Это минимизирует отставание и увеличить "фору" над конкурентом. Между PS4 PRO и Xbox one X всего 1 год разницы, но по производительности между ними пропасть.
  • 2026 год позволяет заметно нарастить производительность, подогнать выход The Elder Scrolls 6 к старту. Но установочная база опустится до критических значений. Для наглядности стоит упомянуть, что с июня 2017 по июнь 2021 года было продано всего 12 млн консолей Xbox one. При паритете в железе. В 2023 году было продано 21 млн консолей PS5 всего за 1 год. Два года ударят очень сильно и не компенсируются ростом производительности.

15 февраля 2024 года пресс-конференции от Microsoft

Рассказали, что работают над новой консолью и в конце 2024 года поделятся чем-то невероятным. Все было сказано "обтекаемо" и без конкретики.

Сообщество разделилось на два лагеря. Одни глаголят о мобильном Xbox, а другие - о полноценном устройстве. Считаю маловероятным выход планшета (мобильной консоли). Единственная возможность существования такого гаджета - это xbox series S в минимальном форм-факторе. "Планшетную версию" строят на слухе, что разработку консолей передали подразделению Surface (они специализируются на мобильных устройствах и планшетах).

Противники поднимают вопрос с базовой системой на которой построят устройство. На Windows мобильный xbox скончается не родившись. У Microsoft нет своих заводов и она проиграет по цене аналогам из Тайваня. На подписках не заработаешь, так как онлайн бесплатный и есть Steam. На Xbox OS - кто будет оплачивать портирование игр? Бюджетный Steam Deck разошелся тиражом в 3,5 млн штук, что курам на смех для отдельной экосистемы.

У меня нет знакомых в руководстве Microsoft, но простейшие умозаключения говорят, что в декабре 2024 года с высокой долей вероятности анонсируют Xbox new-gen и в 2025 году его выпустят.

Фанаты Xbox пытаются сказать НЕТ покупкам игровых консолей Microsoft

Прекращение поддержки Xbox series

Для Xbox series было выпущено менее 100 чисто next-gen игр. С одной стороны еще рано говорить о провале, у конкурента не на много больше. С другой - выход игр нового поколения ярко покажет узкие места бюджетной series S и финансовую сторону вопроса. Ситуация с Baldur’s Gate III будет встречаться все чаще и чаще. Это огромные репутационные потери, а с ним и финансовые.

Не имеет значения, когда появится новая консоль и чем она будет в действительности. Xbox series  моментально отрубят от "новых" игр. Установочная база в 35 млн пользователей не стоит ничего. Hi-Fi Rush яркий тому пример. Мультяшная игра для калькуляторов не вышла на старых Xbox one с установочной базой в 55 млн пользователей. Microsoft свою игру не захотела выпустить на своей платформе, а что говорить про сторонних издателей?

Вопрос о том, откажется ли Microsoft от бюджетной Xbox series S решился быстро и просто - в мусорку полетят оба устройства. Вместо стандартного цикла в 8-9 лет, из жизненный путь закончится через 6-7 лет "безупречной" службы.


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