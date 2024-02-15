Две недели бурлит интернет и на поверхность всплывают различные теории. Хорошие и не очень. Одна из самых распространенных - уход Microsoft с игрового рынка консолей. Мобильный рынок и сервисы должны возглавить финансовые отчеты и увеличить прибыль компании.

Предисловие

реклама





Базовое школьное образование и собственное видение ситуации не позволяет современным "хомо-ютубикус" понять элементарные вещи и они начинают фантазировать на очень странные, далекие от реальности, вещи. Конкуренция - это хорошо, а монополии - это плохо. Постулат, что засел в головах у многих и не отображает всей картины мира.

Поклонники Xbox

Давайте будем честны - Microsoft давно положила болт на свои фанатов. В феврале 2024 года Xbox расформировал отдел розничных продаж и перешел в цифровую эру, отказавшись от дисков. Правильное решение. Только есть нюанс - сейчас на руках около 750 млн дисков с играми. Практически все находятся у фанатов с давних времен. Коллекционирование - это прерогатива именно поклонников, а не случайных людей и с ними поступили очень наглядно и репрезентативно.

Конкуренция

При рассмотрении гипотетического коня в вакууме: конкуренция - это хорошо. Производители ищут варианты, чтобы снизить стоимость и увеличить привлекательность товара для потребителя. На бумаге и в конспектах все выглядит логично и просто. На практике возможны варианты. Много вариантов. Например, распилить игру на сотни мелких фрагментов и продавать один продукт по частям. Передаем большой и сладкий привет DLC. Цену снизили и конкуренцию выдержали. Или выпустить сырой продукт, а допилить его по ходу действия - сэкономили на тестировщиках. Ввели манипуляционные элементы и добавили внутренний магазин. Хочешь заработать на высококонкурентном рынке? Будь креативным.

реклама





PlayStation 3 за 600$

Самый любимый аргумент "гуманитариев" в диалогах о монополии и конкуренции. При любом удобном случае они рассказывают о плохой Sony, что задрала ценник на свои консоли, когда конкурент дарил свои устройства за жалкие 400 зеленых бумажек. Разница в стоимости устройств колоссальная. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Необязательно всем знать, что за 600 отдавали старшую версию, когда младшая стоила уже 500. Разница все равно большая. Да и у черной коробки был вариант за 300 в бюджетном исполнении. Правда Xbox 360 Arcade шел без винчестера и играть в онлайн стрелялки на нем было нельзя, а веник стоил 100 к базе... Но это совсем другая история. Вернемся к устройству японцев за 500 долларов США. Правда жизни такова, что за скромную сумму вам предлагали 2 устройства, а не одно. В стартовую PlayStation 3 была встроена PlayStation 2 и поддерживалась библиотека из 7 000 игр без эмуляторов на аппаратном уровне. В базовой версии присутствовал цифровой выход HDMI против аналогового у конкурента. Blu-ray привод против DVD у конкурента. Устройство было напичкано новейшими технологиями, о которых Microsoft могла только мечтать. Цена была более чем оправдана.

Репутация

Сдерживающий элемент, когда нет выбора, и участник рынка пользуется своим преимуществом. Тут надо сделать небольшую оговорку. Жадность идет рука об руку с принципами морали. В странах СНГ этот институт не сильно востребован, но в некоторых странах: "Пацан сказал — пацан сделал!" имеет превалирующее значение. Яркий тому пример God of War II и Redfall. Обе игры являются витринами игровых консолей в 2023 году. У меня вопрос: "Вы можете себе представить игру уровня Redfall от внутренних студий Sony?". Или другой вопрос. Скандал с Cyberpunk 2077. Одни дорожат своей имиджем и сняли товар с продажи, вторым важны только деньги и они продолжили реализацию некачественного тайтла. Тонкая грань.

Монополия Sony

Реалии сегодняшнего дня таковы, что самураи являются монополистами консольного рынка последние 8 лет. Чтобы не рассказывали про Фила Спенсера, но он давно перестал конкурировать на рынке домашних развлечений.

реклама





E3 2019 - показательное событие. Японская корпорация впервые не посещает самое значимое событие в игровой индустрии. Влияние PlayStation настолько велико, что она самостоятельно в одиночку способна вести свое отдельное мероприятие без ущерба.

Игры за 70$ - разработка дорожает. Для многих выражение стало мемом, вот только выходцы с острова восходящего солнца не распиливают свои игры и не выпускают внутриигровые магазины с сюрприз-механикой. Они четко озвучивают и открыты перед потребителями. Продают то, что заявлено. Первые сообщили об изменениях и не побоялись этого.

Сделки с Activision Blizzard - представитель заинтересованной стороны. Конечно, Джим Райан был самым заинтересованным лицом в рассматриваемом вопросе, но таковыми были и Valve, и Tencent, и Apple. Продавалась не только Call of Duty, но и крупнейший цифровой магазин (Battle.net) и крупнейший мобильный контентмейкер (King).

При своем доминирующем положении, со стороны Sony не видно явно выраженного доминирования на рынке и "дойки" пользователей.

реклама





Платформодержатель

Многие не понимают, но японская корпорация зарабатывает не на играх, а на предоставлении услуг третьим лицам. Это витрина для издателей. Она берет 30% с продажи. Ее основная цель - это максимизация проданных игр от сторонних издателей. Тут нет взаимодействия с пользователями и пользование своим доминирующим положением.

На персональных компьютерах существует Steam. Фактический монополист на рынке цифровых товаров. Аналогичная ситуация. Valve представляет услуги и лишь снимает сливки.

Рынок и стоимость

В России существует завод Samsung в Калужской области. Его постройка обошлась в 250 млн долларов. А еще, в Израиле, построили завод Intel за 25 млрд долларов. И вопрос - возможно ли такое, что в Израиле построят завод Samsung, а в России Intel? Отбросим патриотические мысли и события с Украиной. Только экономическая сторона вопроса. Ответ: НЕТ. Один построен как отверточная сборка, дешевле привезти запчасти и собрать на месте. Второй - как логистический хаб с доступом к технологиям. Два завода строились с предварительным расчетом множества факторов. Их не просто воткнули, где смогли, а с изучением рынков и затрат.

Аналогичным образом существуют и игровые консоли. Перед созданием устройства изучается потенциальный рынок, себестоимость, продажи и куча других показателей. На основании этой информации и получается то, что стоит у нас под телевизором. Если планируется продажа 120 млн устройств, а себестоимость разработки видеочипа составляет 5 млрд, то закладывается 42$ в себестоимость только "разработки", без учета производства. Если планируются продажи в 200 млн устройств, то возможны два варианта: уменьшить конечную стоимость устройства или увеличить сумму на разработку и создать более совершенный кристалл.

Вот тут и появляется прямая выгода обычного пользователя. Если нет конкурента, то потенциальный рынок значительно больше, в разработку устройства можно вложить больше денег без страха "прогореть". Многие думают, что у крупных компаний бесконечные деньги, они могут вкладывать их без ограничений, но это не так. Каждую копейку, каждый болтик, каждым миллиметр пластика обосновывают и просчитывают. Представьте две системы охлаждения - одна стоит 5 баксов, а вторая на 2 цента дороже. Никто не заметит такой разницы. При стоимости устройства в 500 зеленых бумажек дельта ничтожна. А если речь идет о 200 млн устройствах? По два цента с каждого - и это уже 4 млн долларов США. Мелочь на больших объемах вырастает в огромные суммы.

Уход Xbox с рынка консолей

На маленьком рынке, где речь идет о паре миллионов, конкуренция может давать положительный эффект. Как только речь идет о сотнях миллиардов, то возникают проблемы. Риски слишком большие и не все готовы на них идти. На разработку Horizon Forbidden West было потрачено 230 млн долларов США. Окупаемость такого проекта под большим вопросом. Перед студиями стоит вопрос - а стоит ли следующую игру выпускать с бюджетом в 350 млн долларов США или лучше сократить финансирование и выпустить что-то попроще? И снова прямая связь между покупателями и конкуренцией. Если конкуренции нет, то можно выпустить дорогой продукт, а если есть? Кто-то скажет, что качественный продукт себя окупит и будет не прав. Игры - это вид искусства. Кому-то нравится, а кому-то нет. Качество продукта не играет первостепенную роль. А вот охват рынка - играет. Но охватить максимальный объем рынка можно при отсутствии Xbox.

Портирование игр

Самая большая проблема современного игрового рынка. Фанаты Фила Спенсера любят говорить: "Если издатель хочет заработать, он портирует свою игру везде и даже на Xbox". Очень красивая теория. У меня есть лишь пара официальных цифр из недавних утечек.

На фоне огромных бюджетов базовых игр Sony - это кажется небольшими суммами, а теперь представьте, что речь идет о небольших проектах за 25-30 млн долларов США. Портирование на новую платформу съедает на пустом месте 10-15% бюджета. А теперь добавьте к этому специалистов, которых необходимо нанимать. У большой Sony огромный штат, а у небольших студий его нет. Приплюсуйте расходы на рекламу и продвижение (у CoD она составляет 70% от всего бюджета на разработку).

С уходом консолей Xbox у разработчиков останется в распоряжении ГОРАЗДО больше денег.

Контроль качества

В последние годы появилась масса "мусорных игр". Этим страдают все торговые площадки. Мошенники используют множество лазеек. Microsoft Store впереди планеты всей. Даже подвал Steam не пал настолько низко, как детище Microsoft. Это никак не относится к нашей сегодняшней теме, но показывает пропасть между двумя "конкурентами" в подходах к бизнесу.





Послесловие

Страх монополии Sony - безоснователен. Японцы уже монополисты, и наличие или отсутствие Xbox не влияет на принятие решений;

Конкуренция - PlayStation борется за внимание пользователей и ее соперниками являются стриминговые сервисы. Время не резиновое, и пользователь выбирает свой досуг между играми и фильмами;

Портирование игр на разные платформы - это лишние траты, что могли остаться у разработчика;

Рекламные бюджеты и продвижение на каждой платформе отдельные и идут сверх необходимого;

Размер рынка - чем он больше, тем ниже риски и больше вариантов развития;

Основной заработок идет с процентов от продаж, и японцы кровно заинтересованы увеличивать чужие продажи.

Существует множество плюсов от ухода Xbox с консольного рынка. Это выгодно игрокам, издателям и самой Sony. А вот минусов у этого решения минимум - смотрим на Steam и делаем выводы.



