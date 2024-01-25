Десять лет назад у руля игрового подразделения Microsoft встал Фил Спенсер и принес с собой множество различных инноваций, что сильно изменили игровую платформу Xbox. Нововведения были странными и непонятными подавляющему числу геймеров, что оттолкнуло большую часть потенциальных клиентов платформы. Одним из новшеств стала Xbox Game Pass - платный сервис с доступом к широкой библиотеки игр. С 2017 года повторяю вновь и вновь - это дорожка в никуда, но теперь есть факты и доказательства моих слов.

Предисловие

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У современных геймеров память как у золотой рыбки, им регулярно нужно напоминать события прошлого. И сегодняшнюю историю мы начнем с презентации Xbox one в июне 2013 года. Дон Мэттрик на Е3 2013 зажигал по полной. Его любимая фраза «TV, TV and Television» стала нарицательной. Вы же помните последствия и шутки? Фил Спенсер регулярно напоминает общественности о деятельности предыдущего руководителя и во всех бедах ругает своего предшественника. А что людям не понравилось в словах бывшего главы отдела развлечений Microsoft?

Регулярное подключение консоли к онлайну

Привязка купленных игр к консоли

Интеграция консоли в систему умный дом

Ужасающее видение домашней консоли. Фу-фу-фу плохой Дон Мэттрик. А потом смотрю на это устройство и в голове миллион разных мыслей... Как меняться играми? Как играть без подключения к интернету? И куда подевалась система "умный дом"?

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Забавно, но то, что раньше восприняли в штыки, Microsoft осуществила с мягким вазелином и ласковым шёпотам на ушко. А некоторые "нефанаты" называют устройство лучшим решением за последние годы...

Xbox Game Pass

Онлайн-сервис с большим числом игр от Microsoft и ее партнеров. Стартовал 1 июля 2017 года. За "небольшую" сумму вы получаете доступ к библиотеке в 400+ игр с регулярной ротацией. Основной фишкой позиционируются игры от внутренних студий, что в день релиза появляются в сервисе и доступны вам без ограничений. Красивая идея на бумаге. Только с реализацией возникли проблемы.

Пользователи игровых консолей

Многие не знают, но это узконаправленные бюджетные устройства для малообеспеченных геймеров. Бывают исключения, но погоды они не делают. Для понимания общей картины приведу слайд по выручке Xbox за несколько последних лет.

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За 2023 финансовый год подразделения получило $15,477 млрд. В эту сумму входит выручка за игры, за подписки, с мобильных устройств (Minecraft и донаты), выручка с Nintendo и Playstation (все игры Bethesda, тот же Minecraft и куча мелочовки), игры на персональных компьютерах (steam и microsoft store), продажа игровых консолей, продажа геймпадов и аксессуаров, рекламные контракты за продвижение игр. Среднее число активных пользователей Xbox Live в 2023 году составило 114 млн человек. Уточню. Активные пользователи (аккаунты) - это люди, что хотя бы 1 раз в месяц авторизовались в сервисе Microsoft (в статистике нет части пользователей, что покупали или запускали игры Bethesda на сторонних площадках).

Путем небольших математических подсчетов мы видим, что пользователи в среднем приносили от 110 до 130 долларов в год. Львиная доля приходится на игровые консоли 8 и 9 поколений.

Стоимость использования сервисов Xbox

Это тонкий момент, который необходимо проговорить, так как он показывает реальность и мечты. Цифры указана ДО повышения, так как они были определяющими долгое время:

Xbox game pass ultimate $180

Xbox game pass $120

Пользователи готовы тратить на свои развлечения до $130

Думаю, всем видно и понятно, что Microsoft своей подпиской пытается собрать денег больше, чем "средний" пользователь готов потратить. Уточним, что одной подпиской сыт не будешь. К подписке нужно докупать DLC и делать прочие внутриигровые платежи, так как многие игры идут в базовой версии. По некоторым данным (статистика Ubisoft) эта сумма составляет до 60% выручки и ее необходимо приплюсовывать к стоимости подписки.

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Покупка игр. В подписку не попадают ТОП ААА на старте. Самые популярные и известные тайтлы требуют дополнительных трат. До введения игрового сервиса, средний пользователь выкладывал менее $130, после введения, эту сумму решили увеличить минимум до $240 (120 за подписку +50% DLC и донат +60 за 1 игру).

Xbox series S и Xbox Game Pass

"Идеальное сочетания для нетребовательного геймера" - любимая фраза пропагандистов и фанатов Xbox. Они повторяли ее при каждом удобном случае из раза в раз. Интересно, что для этих людей означает "не требовательный"? Статистика показывает, что обычный человек готов выкладывать в год МЕНЕЕ $130, а "нетребовательный" явно меньше. И тут возникает диссонанс.

Основные проблемы Xbox Game Pass

Про стоимость подписки на игровых консолях ответил. Любой аналитик увидит глобальное расхождение между мечтами и платежеспособностью. Но это не все. Мои утверждения из 2017 года так и не изменились за 7 лет. Они все те же.

Игры - это не фильмы. Долгое время сервис продвигался под лозунгом: "Как Нетфликс, только игровой". Забавно, в последние 2 года отошли от этой риторики. Некоторыми одиночными играми можно наслаждаться до полугода. Песочницы от французов или поляков потребуют от вас 3-5 месяцев, в то время как фильмы можно кушать по 3-5 штук ежедневно на "заднем" фоне. Капитальное различие.

Игры-сервисы. Удивительно, но в GTA 5 или Diablo IV можно играть годами без устали. Rainbow Six Siege или Destiny 2 остаются популярными долгие годы и их основной дом - игровые консоли. А мы еще не вспоминали футбол и Бобби Котика.

Free-to-play. Для многих ассоциируются с дешевыми донатными помойками. Только бюджет разработки Fortnite перевалил за $1,5 млрд. Apex Legends/Warzone/ Roblox /World of Tanks/ Genshin Impact/ PUBG: BATTLEGROUNDS - пересекли планку в $500 млн. В противостоянии к бесплатной высокобюджетной игре Microsoft просит денег за Pentiment/As Dusk Falls/Tell Me Why/Grounded/Battletoads. Лично вам могут нравиться бюджетные проекты с необычными геймплеем, но бизнес на этом не построишь.

Реклама. Сложность с позиционированием. Когда говорят "God of War: Ragnarök" - у покупателя вырисовывается четкая картинка с брутальным мужиком, маскулинность, Кратосом, молниями, топором. Ты точно знаешь, что получишь за свои деньги. Когда говорят "Xbox Game Pass" - нет ни каких ассоциаций. Размытое полотно "много игр". Никакой конкретики. Нет лица и осязаемого образа. Кот в мешке, за который требуют денег.

Помимо внутренних проблем, у подписки есть куча внешних конкурентов. Многие топовые издатели дорогих проектов не готовы отдавать игру в подписке.

Основные проблемы консолей Xbox

Точка притяжения и стержень из фанатов растворился за последние 10 лет. Остаются редкие маргиналы, но подавляющее число геймеров мигрировало на конкурирующие игровые устройства. За любой успешной платформой стоит мощный игровой бренд. Мы говорим Steam и представляем Counter-Strike. Мы говорим Epic Games и смотрим на Fortnite. Вспоминаем Ubisoft и представляем высокобюджетные песочницы. Упоминаем EA и спортсимы тут как тут. Твердим о PlayStation и нас радует череда дорогих качественных эксклюзивов. Nintendo приходит вместе с Марио и Зельдой. А что с консолями Xbox?

Хало, Гири, Форза... Последние адекватные выходили на Xbox 360 больше 12 лет назад. Ретроконсоль? 12 терафлоп мощи и технологий, чтобы ознакомится с тайтлами из позапрошлого десятилетия? НЕТ! Microsoft нужно БОЛЬШЕ игр и как можно скорее! Она не может довести проект "до ума". Ей надо СРОЧНО в релиз, чтобы поддержать актуальность подписки. Redfall можно было отменить или перенести... Но в подписке она смотрится отлично. Xbox Game Studios работают на поток, а не качество.

Ты меня уважаешь?

А теперь поговорим об отношении к своим потребителям. Обратимся к дашборду Xbox. Для слабовидящих отметил на скриншоте две области. Одна в красном квадратике. Вторая в зеленом квадратике.

Красная зона - это предпочтения и уголок потребителя. Зеленая зона - это реклама. А теперь покажите мне хоть один лаунчер, где на главной страничке магазина РЕКЛАМА занимает больше пространство чем зона потребителя. И это никак нельзя поменять или настроить. Думаете это все? Тут минимум 3 упоминания Xbox Game Pass, чтобы наверняка не промахнулись.

Переходим во вкладку "Полная библиотека" и читаем название вкладок.

Из 6 вкладок 3 напрямую касаются подписок и одна частично. Больше половины общего пространства - это платные сервисы.

Давайте продолжим нашу экскурсию по игровой консоли Xbox и перейдем в ее магазин. Вам не за чем знать, сколько стоят игры. Мало ли, вы решите купить игру вместо подписки. Две одинаковых иконки. Чтобы НАВЕРНЯКА.

Например, сейчас Immortals Fenyx Rising висит на скидке в 85%, но вам это знать не обязательно.

Купи подписку и будет тебе счастье. Такое продавливание своего сервиса и "без вазелина" вызывает яркое отторжение и негатив многих пользователей устройства.

Наполнение сервиса

Существуют несколько категорий геймеров с различными вкусами. Люблю стратегии и за 120 долларов США могу позволить себе 2 новинки ТОП ААА уровня в год на старте. Кто-то любит песочницы и он может позволить себе 2 ТОП ААА в год на старте. Некоторые получает кайф от онлайн составляющей. Можно выделить с десяток жанров и предпочтений. Чтобы удовлетворить такой спрос, нужно минимум 20 ТОП ААА игр ежегодно. Большой вопрос, что выберет пользователь. Игры любимого жанра в аренду или купит их за туже сумму.

Пример из личной практики. Total War: Warhammer III со старта был доступен в подписке. К игре вышло более 40 дополнений, что отсутствовали в арендованном варианте.

Вопрос: сколько бы мне пришлось потратить, чтобы насладиться ей в полной мере? Возьмите калькулятор и посчитайте, если вам не лень. Но тут наступает самое интересное... Ее убирают из сервиса и вам необходимо сверху ЕЩЕ доплатить.





Почему Game Pass уничтожает консоли Xbox

Продавливание без вазелина. Microsoft переходит рамки разумного и пропихивает подписку в ущерб здравому смыслу.

Наполнение сервиса. Количество идет в ущерб качеству. Филу Спенсеру не выгодно делать имиджевые игры с большим бюджетом и качественным исполнением. Redfall как яркий пример.

Стоимость. Подписка стоит ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, чем готов тратить рядовой потребитель.

Неопределенность. Платим за подписку сегодня, а что будет через пол года никто не знает. Ротация игр негативно влияет на привязанность.

Библиотека игр. Если игр в библиотеке нет, то ты в любой момент можешь мигрировать на платформу конкурента. У соседей тоже есть подписки, но там и другие плюшки. Купив 30-40 игр, десять раз подумаешь, а стоит ли переезжать в новый сервис. Если нет, то ничего не держит.

Все яйца в одной корзине. Все козыри, что есть у Xbox, поспешно вкидываются в подписку.

Поспешность. Надо удержать подписчиков, но нечем. Давайте скидывать всякий недоделанный мусор. Bleeding Edge официально скончалась через 3 недели после старта.

Play Day One with Xbox Game Pass. Хорошая инициатива. Только есть нюанс. Даже топовые студии сегодня не способны выпустить максимально вылизанную игру. А поспешность усугубляет дело.

Репутация. Представьте, если бы Redfall вышел в идеальном техническом состоянии с отличным ИИ и множеством интересных сайдквестов. Halo Infinite был проработан на уровне Halo 3. Grounded не мариновался 2 года в бета-тесте и имел рекламную компанию. Но нет. Полуфабрикаты выкидывается. Схавают. Один громкий провал за другим. Game Pass превратился в мусорку для отходов.

Конец близок

Последние три года перестали упоминать консоли Xbox. "Мы не привязаны к одной платформе"! Но проблема состоит в том, что на других платформах есть СВОИ собственники и СВОИ видения будущего. Microsoft не смогла в конкуренцию с Sony, но верит, что сможет подвинуть Steam и Co.

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