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Как подключить геймпад Sony Dualsense к консоли Xbox

Ситуации бывают разные. Контроллер Xbox отправился на небеса. Надо подключить второй контроллер поиграть в кооперативе. Вы привыкли играть на одном контроллере и нет желания переучиваться. Вариантов много...
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Пару дней назад приходили гости с детьми. Младшие пошли играть на PlayStation, а старшие остались в зале за большим телевизором. Только контроллеров на всех не хватило, и пришлось придумывать альтернативные варианты взаимодействия. DualSense заработал с консолями Xbox.

Предисловие

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Вечные консольные войны портят атмосферу праздника. Простые мелочи превращаются в кучки грязи и размазываются с усердием и особым извращением. Почему-то в российском сегменте люди разучились радоваться мелочам. Сегодня хочется поделиться простой фишкой, что может вам помочь в некоторых ситуациях.

Существует два метода подключения устройств от Sony к Xbox

Образно говоря, этот метод работает со всеми геймпадами, но у официальных гаджетов есть свои "особенности", что мешают стандартному использованию. 

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Первый вариант - использование Remote Play через третье устройство (телефон, ноутбук, персональный компьютер). Бесплатный вариант, доступный каждому.

Второй вариант - использование переходника с Bluetooth (обычный Bluetooth не подойдет). Требует небольшого финансового вливания.

Все гениально и просто.

Варианты использования

В подписке Xbox game Pass присутствует пара десятков отличных проектов для двоих с разделенным экраном (он же Split Screen).

A Way Out Diablo 3 серия Gears Of War
Minecraft серия Halo Серия Lego
Overcooked Mortal Kombat Спортсимы FIFA/NBA/UFC

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Проектов много и игра за одним экраном дает +50 очков к увлекательности.

Банальное - сломался или "люфтит" геймпад, "ведут" стики. Множество мелких неисправностей, что исправить здесь и сейчас нет возможности, а покупать новое устройство за 70$ нет ни малейшего желания.

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Привычка - к моему персональному компьютеру подключен геймпад от Sony, и за ним провожу значительно больше времени, чем за устройством от Microsoft. Выработалась мышечная память, и переход на новое устройство доставляет дискомфорт.

Особый путь - по религиозным догмам. Вы против использования устройств, отличных от японского Dualsense. 

Xbox Remote Play

Бесплатный вариант, доступный любому пользователю.

Существует два варианта... Почти... Скриншот ниже сделан во время написания материала и сделан на официальной страничке в магазине Xbox. Почти... Так как функцию удаленного воспроизведения на персональных компьютерах удаляют из приложения Xbox. Если вы не обновляли свою Windows до августовского релиза, функция должна работать.

Подключаем наш геймпад к телефону. Запускаем приложение Xbox и подключаемся к вашей консоли. Данную операцию можно произвести с любым контроллером, но нас интересует только Sony Dualsense. Консоль Xbox работает таким образом, что изображение выводиться и по удаленному доступу, и одновременно на телевизоре. То есть мы можем управлять основной консолью и не смотреть в телефон. Простое и гениальное решение.

Минусом такого подключения являются сервера Microsoft. Сигнал с вашего устройства идет на ваш роутер, далее идет на сервера Microsoft, на ваш роутер и только потом в консоль. Если связь хорошая - то все работает отлично. Забавно, но на старых One все работает в рамках локальной сети. Возможно, где-то надо что-то "на шаманить".

Конвертер сигнала

Преобразует сигнал из стандарта одной платформы в сигнал другой платформы. Существуют две большие ветки подобных конвертеров. 

  • Вставляются в игровую консоль. Ловят сигнал контроллера и преобразуют его в сигнал от кабеля.
  • Вставляют в контроллер. Он дает геймпаду сигнал, что работает по кабелю, а сам передает сигнал на частоте нужного устройства. Существует несколько вариаций. С аккумулятором или без него.

Цена вопроса - на оригинальные 40-65$ на копии и подвальный новодел 20-50$

Подключение

В зависимости от вашего пожелания, геймпад можно подключить либо через кабель, либо по воздуху. Подключение через кабель проще простого. Адаптер имеет выход для USB и любым кабелем соединяем.

Либо по воздуху. На адаптере есть кнопка "соединить", точно такая же, как и на самой консоли Xbox. Жмякаете кнопку, и устройство переходит в режим "сопряжения". На геймпаде одновременно зажимаете "кнопку SHARE" и "кнопку PS" пока не появятся быстрые прерывистые мигания светового индикатора. Начнется поиск и сопряжение. После этого устройство присоединится к консоли, и его можно будет использовать без ограничений.


Два разных геймпада отлично работают одновременно.


Вместо итогов

Мы можем подключить сторонний геймпад к любой консоли двумя способами:

Через удаленный доступ. Способ бесплатный, но есть проблемы с откликом. Сильная зависимость от интернета и его качества. На старых консолях работает отлично, на новых есть некоторые ограничения

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Через конвертор. Способ требует некоторых вливаний. Есть несколько разных адаптеров с разным функционалом, можно выбрать подходящий лично для вас и ваших целей. Траты от 20$ (за копию) до 60$ за оригинал с расширенным функционалом.

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