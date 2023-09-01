Starfield - главный багодром 2023 года
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С выхода Redfall прошло 4 месяца. Забагованность проекта удивила даже яростных фанатов Фила Спенсера. Нас три месяца успокаивали новостями, что Starfield станет самой лучшей и оптимизированной игрой в истории. На исправление багов, глитчей и прочего были направлены дополнительные ресурсы. Каждую неделю появлялись новости об отличной оптимизации и отсутствии багов. Но! 31 августа спало эмбарго на публикацию обзоров. Начались стримы и народ увидел, что их ждет на самом деле.
Предисловие
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Игра работает на удивление хорошо. Старый мем про Cyberpunk 2077. Настолько хорошо, что ее сняли с продажи в PlayStation Store. Киберпанк получил народное название Кибербаг. Дела давно минувших дней. Starfield - это не просто игра. Это флагман компании. Первый крупный проект после провальной Halo Infinite, вышедшей 2 года назад. "Последняя надежда". Дату выхода с ноября 2022 года перенесли на сентябрь 2023 года для "Оптимизации и полировки". Но что-то пошло не так.
"Для тех, кто в танке"
Стоит упомянуть, что игру анонсировали на Е3 в 2018 году обычной JPEG картинкой. Консорциум ZeniMax Media, в которую входит Bethesda Softworks, находился в финансовой яме. 2 января 2020 года было объявлено о заморозке разработки. В сентябре 2020 года Microsoft покупает ZeniMax Media. Не надо быть большим экспертом, чтобы понять - игру разрабатывали не более 3-х лет с большими перерывами. Для глобального проекта с кучей механик, квестов и прочего - неимоверно маленький срок. Либо игра - это конструктор, для которого 10 лет будут наращивать "мясо", либо сырое поделие.
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Первые звоночки - это продвижение игры в массы. Чем перспективнее проект, тем больше денег вкладывают в его раскрутку. Исключения бывают в виде инди студий без денег, но речь идет об одной из самых богатых IT компаний в мире. Дешевый мерч и пара билбордов. В раскрутку не вливали тонны денег - явный признак того, что не смогут отбить вложения.
Тесты производительности на ПК
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Народная 3060Ti не тянет игру в народном 1080р. Со временем игру оптимизируют, выпустят драйвера, подтянут текстурки. А еще есть FSR 2.0. Бегунки настроить и игру в приемлемом качестве пройти можно. Правда, сравнивая рендеры Starfield и того же Cyberpunk 2077 возникает вопрос - эммм.... Что это?
Пустые локации, копипаста деревьев, однообразные текстуры. Уже сейчас вышли десятки скриншотов сравнений.
Найди текстуры Starfield в скриншоте из Skyrim
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Не можете найти? Давайте по-другому. Найдите Skyrim.
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Как многие и боялись - мир пустой. Большие пространства без наполнения с копипастой всего и вся на скорую руку.
Ни слова про баги
Видео конвертировано в GIF и ролики весят по 12-20 мегабайт. Могут не сразу прогружаться.
Тут некоторые могут сказать - ну не так все страшно. И будут неправы. Это баги за первый час игры после падения эмбарго, взятые у стримеров. Число стримеров, имеющих пресс копию - всего пара сотен человек и у них самые мощные системы, настроенные специалистами, что будет твориться, когда игра появится у обычных пользователей с простыми конфигурациями - сложно представить.
Обзор от Digital Foundry
Превосходная графика и стабильная работа на обеих консолях! Как бы красиво облизать и мимоходом никого не обидеть.
На локации ничего не происходит, просто подгрузка с быстрого SSD новых данных.
Заявления о багах в Starfield
Собрал лишь некоторые, что звучали этим летом в новостных сводках.
Ложки нет
Если все вокруг будут говорить, что багов нет, то они магическим образом испарятся. В середине нулевых большинство моей игротеки составляли пиратские игры. Понятия "Баг" в моем понимании не существовало. Не мог пройти квест? Ты просто не все выполнил или неправильно что-то делал. Провалился сквозь текстуры или улетел в космос? Просто железо не тянет. Любому неадекватному поведению игры было оправдание. Мне и в голову не могло прийти, что это проблема в игре. Видимо Microsoft пытается именно таким образом сгладить надвигающийся шквал эмоций из-за сырой игры. Теперь дело за сообществом - оно проглотит "Поделку" от Тодда Говарда и спустит все на тормоза или выскажет все, что думает о нем и его играх.
Послесловие
Специфика игр Bethesda Softworks - это огромные песочницы с тучей багов, которые исправлялись модами. Миллионы фанатов придумывали и обходили ограничения игры. НО! Снова большое и яркое НО. Мододелы и заработок денег - это две противоположности. Microsoft заинтересовано в выпуске сотен дополнений для игры маленькими порциями десяток лет. За деньги. Мир моддеров будет сильно мешать. Пойдет Microsoft на уступки или нет - сегодня не ясно.
Вместо выводов - лицо игровой платформы сильно испачкалось и подмочило репутацию. Если с польским Cyberpunk 2077 вопрос стоял в плоскости одной игры, то Starfield - это пятно на все купленные студии Xbox. Позор флагмана ляжет тенью на все игры издателя. Ущерб репутации будет феноменальным.
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