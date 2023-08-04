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Уже год прошел, как нейросети захватили этот мир. Баловство с искусственным интеллектом яркой вспышкой мелькнуло на горизонте и пропало вдали. Мало кто смог найти реальное применение для продукта новейшего времени. Современные технологии все еще не способны создавать длинные осознанные тексты. Но, если к вопросу подойти с другой стороны - можно получить практическую пользу за рамками IT-индустрии.

Предисловие

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В конце 2022 - начале 2023 года многие компании создали свои "интеллектуальные" чаты для общения. На первый взгляд может показаться, что произошла революция. Машины обрели разум. Но это лишь на первый взгляд. Крупные компании собрали в один пул миллиарды сообщений и просто их отсортировали по категориям. На любой вопрос в этом мире уже был дан ответ, его просто надо найти. А вопросы, на которые нет ответа, таковыми и оставить. В апреле 2023 года по сети прокатилась новость об обмане "ИИ" и получении у него лицензионных ключей для Windows 10. Громкое событие облетело все новостные порталы. Были выпущены десятки статей и роликов. Вся магия растворяется в тот момент, когда вбиваешь полученные ключи активации в поисковик и видишь "слитые" ключи из общего доступа. Никакой магии. Вместо простого использования поисковых систем Яндекса и Google нам предлагается использовать "методы обхода" с длинным диалогом.

Буквально вчера прошла очередная новость. Ученым, занимающимся проблематикой ИИ, удалось обойти внутренние блокировки системы и получить рецепты изготовления взрывчатых веществ, ядов, психотропных препаратов и прочего. Всесильный искусственный разум способен совершать немыслимое... Вот только дать рецепт Coca-Cola он не смог. Забавная ситуация...

ChatGPT

Тут может быть абсолютно любое название, ибо их сотни. Каждая уважающая себя компания решила выйти на новый рынок:

Aiseo

Anyword

Caktus AI

Colossal Chat

Compose.AI

Copy.ai

CopyMonkey

Explainpaper

GigaChat Hugging Face

Jasper

Kickresume

MagickPen

Megatron-Turing NLG

Merlin

Moonbeam

OpenAI Playground

Peppertype Perplexity

Replika

Rytr

Scalenut

Texti

Tome

Twain AI

ruGPT-3

Балабоба

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ChatGPT - это алгоритм искусственного интеллекта, разработанный OpenAI. Он основан на модели GPT-3.5, которая является одной из самых мощных и продвинутых моделей генеративного преобразования текста на сегодняшний день.

ChatGPT создан для выполнения задачи чат-бота и предоставляет возможность проводить разговоры с пользователями на естественном языке. Он может отвечать на вопросы, предоставлять информацию, рассуждать по различным темам и даже создавать шутки.

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Одной из особенностей ChatGPT является его умение подстраиваться и отвечать на контекст вопроса. Он стремится понять заданный ему запрос и дать наиболее информативный и логичный ответ, опираясь на предоставленные данные.

ChatGPT итеративно обучается на большом объеме текстовых данных, чтобы улучшить свою производительность и точность в ответах. Однако следует иметь в виду, что такие системы могут иногда давать неточные или неприменимые ответы, особенно при сложных или спорных вопросах.

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Пользователям доступно API OpenAI, чтобы интегрировать ChatGPT в различные приложения и платформы. OpenAI также старается регулярно обновлять и улучшать свои системы, чтобы сделать их более полезными и безопасными для использования.

Данный раздел сформирован искусственным интеллектом и проверен на плагиат

Аналогичная ситуация со всеми чатами. Копипаста и максимально упрощённые выражения со множеством повторов. Кстати, когда ищу материалы для написания статьи, подобные банальности встречаются в 90% случаев. Вечное чувство "Дежавю".

Версии ChatGPT

На данный момент доступно три полнофункциональных варианта:

Версия 3.0 - бесплатная и имеет широкое распространение. Подавляющее число сервисов от небольших компаний строится именно на ней. Способен строить осмысленные предложения из 3-4 строк текста. Более сложные темы связно рассматривать не способен.

Версия 3.5 - бесплатная доработанная версия. Встречается реже. Все то же самое, что и предыдущая, но добавляет несколько абзацев "по теме". Часто повторяющиеся.

Версия 4.0 - имеет платный доступ. Многие телеграммщики оплачивают доступ и дают его в широкий доступ только через свой канал своим подписчикам. Подписчики приносят деньги от рекламодателей и идет круговорот "бабла в природе". Прогресс в "наборе" текста существенно возрос. Задавая правильное течение диалога можно получить вполне осмысленный текст большого объема (примерно 7-10 строк).

Главный минус всех ИИ-чатов

Усредненная информация. Отсутствие уникальности. Все, что выдает машина - это сбор и обобщение сотен тысяч терабатайт информации. Самое среднее из среднего. Из-за такой особенности вы никогда не получите что-то уникальное и эксклюзивное. Настройка ботов рассчитана на максимальный охват имеющейся информации. В начале знакомства с ChatGPT все "острые вопросы" выдавались из Википедии. Отличия между поисковой строкой и искусственным разумом были не в пользу последнего.

ICQ

Мессенджер из конца прошлого тысячелетия. Своего пика достиг в первой половине нулевых. К мессенджеру (и одноимённому протоколу) было выпущено много программ и дополнений. Чат-боты для знакомств представляли собой текстовый файл из нескольких десятков тысяч строк диалогов. На каждое сообщение имелось несколько десятков вариантов ответа. Имитировалась "живая" среда общения. Банальные "Привет! Как дела?" широко интерпретировались в:

"Здравствуй, как ты?" "Приветствую! Как поживаешь?" "Привет! Как у тебя дела?" "Приветствую. Как у тебя все проходит?" "Здравствуйте! Как у Вас дела?"

Вроде бы то же самое, только глаза уже не мозолит набившая оскомину фраза. Сегодня эту функцию пафосно назвали бы нейронным разумом.

Главное правило при знакомстве "Семь слов"

Для плодотворного общения с противоположным полом есть два варианта:

У вас есть бесконечные 85,6 мм Вы умеете красиво рассказывать сказки.

С первым вариантом все просто. Все любят успешных и мало кто устоит перед таким человеком. Во втором случае - научитесь красиво и осознанно выражать свои мысли. Покажите противоположному полу, что ваш словарный запас немногим больше, чем у Эллочки-людоедочки. Абсолютно все ваши сообщения девушкам должны быть больше семи слов. Простое правило, которое мало кто может соблюдать. В мире Тик-Токов и Шортсов молодежь тупеет. В обходе данного ограничения и стоит использовать новомодные чат-боты. В общении с живым человеком вам не нужны длинные монологи. Фразы из 10-15 слов с красивой подачей будет достаточно.

ChatGPT для знакомства

Простейший пример "Фраза для знакомства"

Задал 3 раза подряд один и тот же вопрос и получил 15 разных фраз на выбор:

Привет! Меня зовут [ваше имя]. Как тебя зовут? Приятно познакомиться! Ты очень красивая. У тебя есть парень? Часто ли ты здесь бываешь? Может быть, ты хотела бы провести время вместе Я заметил, что у тебя прекрасный стиль. Откуда ты обычно берешь свою одежду? У тебя отличная улыбка! Это всегда делает мое настроение лучше. Я здесь впервые и ищу интересных людей для общения. Можем ли мы поговорить немного? Привет, как тебя зовут? Извини, но я не могу не заметить тебя. Можно познакомиться? Ты выглядишь очень красиво. Можно узнать больше о тебе? Я надеюсь, что не смущаю, но я хотел бы познакомиться с тобой. Прости, если это звучит странно, но ты мне понравилась. Можем ли мы поговорить? Привет, я [Ваше имя]. Мне приятно познакомиться с тобой. Прости, что вмешиваюсь, но я не могу удержаться от того, чтобы не сказать, что у тебя очаровательная улыбка. Здравствуй, я заметил тебя, и не могу не сказать, что ты выглядишь удивительно. Можно ли мне познакомиться с тобой? Привет, я заметил тебя уже несколько раз, и мне кажется, что ты интересная и привлекательная девушка. Может быть, у нас есть возможность поговорить и познакомиться получше? Извини за смелость, но я не могу не заговорить с тобой. Ты выглядишь очень красиво и привлекательно.

Банально? Ничего уникального? В том-то и вся соль. Банальные и простые вещи, которые не могут сделать многие. Но это был лишь один пример. Запросов может быть сотни. Ваша фантазия безгранична. Берете абсолютно любую тему и получаете десятки разных вариантов. Сегодня вы не в настроении и голова болит. Мысли путаются и не можете выдавить из себя пары слов для понравившегося создания. Пишите боту и он строчит пару строк за вас в нескольких вариантах.

Как красиво пожелать доброе утро красивой девушке

Доброе утро, красивая девушка! Я желаю тебе прекрасного дня, наполненного радостью и успехами. Пусть солнце светит ярко для тебя, а улыбка не сходит с твоего лица. Будь счастлива и заряжайся позитивной энергией!

И все это в режиме реального времени, когда ответы приходят за доли секунд. Нет необходимости куда-то лезть и что-то искать. Сделали запрос и тут же получили ответ. Не понравился ответ, повторили операцию. Словарный запас машины в десятки раз больше вашего.

Где взять чудо агрегат

Вопрос имеет широкий круг возможных вариантов. Поисковик никто не отключал. В сети миллион разных чатов. Одни чуть лучше, другие немного хуже. Анализ и сравнение никто не делал и когда-либо сделает. Сам использую FreeGPT-Portable-v1.5. Это портативная версия чата от русскоговорящего разработчика. Переделка от переделки на реалии русского языка. Удобна тем, что работает и обновляется из коробки. Видел несколько подобных вариантов. Онлайн-сервисы избегаю, так как часто умирают на пике славы или постоянно просят кушать.

Установка не требуется, работает из коробки. Нужен только интернет для скачивания обновлений базы данных. В распакованном виде занимает около 900 мегабайт.

Полная инструкция по запуску со всеми нюансами есть в описании к чат-боту. Вкратце - распаковать, запустить. Портативная версия имеет онлайн и оффлайн режимы. Второй сильно ограничен. Дополнительно чат можно подключить к платным сервисам через API. Для знакомства и общения базовой версии более чем...

Послесловие

Закончить хочется песенкой из фильма 1978 года:

До чего дошёл прогресс - до невиданных чудес,

Опустился на глубины и поднялся до небес.

Позабыты хлопоты, остановлен бег,

Вкалывают роботы, а не человек.











