Осенью этого года вселенная "Заклятия" отмечает десятилетие своей работы фильмом "Проклятие монахини 2", который, похоже, призван нанести окончательный удар по падающей репутации франшизы. Фильм был неотвратимым продолжением, учитывая огромный финансовый успех своего предшественника, собравшего по всему миру 366 млн. долларов.

«Проклятие монахини» 2018 года - история происхождения Валака, демона, который начал преследовать семью исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов, когда те пытались спасти одержимую девочку в «Заклятье 2». Огромный интерес зрителей к монахине позволил заполнить кинотеатры до отказа, но вряд ли создателям удастся повторить этот маневр второй раз.

События первого фильма происходят в 1952 году в румынском аббатстве, куда Ватикан отправляет послушницу Ирен вместе с отцом Бёрком, экспертом по необъяснимым явлениям для расследования самоубийства молодой монахини. Невменяемые обитатели монастыря, быстрые зомби, призраки, змеи, древний артефакт, экзорцист, чернокнижник и крестоносцы собраны в одном сюжете, который совершенно не раскрывает личность Валака и его намерения, всё экранное время демон просто устраивает аттракционы по запугиванию главных героев.

Действие второго фильма происходит через четыре года и его сюжет разворачивается вокруг повторного появления злобного Валака, который опять терроризирует Европу, теперь в опасности обитатели школы-интерната на юге Франции. Несмотря на то, что в предыдущем фильме против Валака была применена сила мощного артефакта (кровь Христа), он чудом остался в живых.

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И вновь Ирен вступает в неравную борьбу с демоническими силами, её пристрастие к подобному времяпровождению создатели пытаются раскрыть флешбэками с участием ее матери, но получается неубедительно. Ирен опять должна найти артефакт, способный победить демона, чем она и занимается в стиле профессора Роберта Лэнгдона из «Кода да Винчи».

Интересная роль досталась Сторм Рид, играющую скептически настроенную послушницу Дебору, которая курит и не верит в религиозные истории, включая знаменитое чудо превращения воды в вино. Несмотря на сильное вступление и потенциал стать убедительной противоположностью сестры Ирен, ее персонаж быстро уходит в сторону и лишается возможности значительного преображения.

Несмотря на то, что в фильме присутствует множество слабо проработанных персонажей и много лишнего, интересно посмотреть старинные города и здания с призрачной и зловещей атмосферой. Больше в этом фильме смотреть не на что.

Фото: Warner Bros.



