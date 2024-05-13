SpaceX успешно запустила 23 спутника Starlink, продолжая свою миссию по обеспечению глобального интернет-покрытия.

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, успешно вывела на околоземную орбиту очередную партию из 23 спутников своей глобальной сети Starlink. Запуск произошел с космодрома Кейп-Канаверал во Флориде, и это стало значительным шагом в реализации плана компании по обеспечению всемирного доступа к высокоскоростному интернету.

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Ракета-носитель Falcon 9, которая уже использовалась в предыдущих миссиях, успешно доставила спутники на предварительно рассчитанную орбиту. Этот запуск стал частью устойчивой политики SpaceX по повторному использованию ракетных компонентов, что существенно снижает стоимость запусков и делает космические путешествия более доступными.

Спутники Starlink предназначены для создания плотной сети, способной обеспечить интернет-покрытие в самых отдаленных уголках планеты. После развертывания и тестирования, эти 23 новых спутника присоединятся к уже функционирующим аппаратам, увеличивая общее количество спутников в сети до более чем 2000.

Эксперты отмечают, что успешные запуски, подобные сегодняшнему, не только способствуют развитию глобальной связи, но и открывают новые возможности для исследования космоса, включая планируемые миссии на Марс. Кроме того, они подчеркивают важность таких проектов для поддержания лидирующих позиций в космической гонке и стимулирования инноваций в сфере космических технологий.