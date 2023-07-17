Лукашенко создал народное ополчение в Белоруссии

Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, ратифицировал закон о создании народного ополчения в стране. В соответствии с этим законом, вооруженное формирование, состоящее из добровольцев, будет иметь численность до 150 тысяч человек и будет осуществлять функции поддержания порядка в административных единицах по всей территории Белоруссии.

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Местные органы власти будут ответственны за формирование отрядов народного ополчения, в то время как общее руководство будет осуществляться местными советами обороны. Непосредственное командование добровольцами будет возложено на территориальные органы внутренних дел. Решение о создании народного ополчения было поддержано депутатами Палаты представителей и Советом Республики Национального собрания Белоруссии.

Ранее, в мае 2022 года, президент Лукашенко выразил намерение создать отряды народного ополчения в каждом сельском совете, вооруженные стрелковым оружием, чтобы использовать их в случае введения военного положения. При необходимости, народное ополчение может превратиться в партизанские формирования, выполняющие специальные задачи.

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Кроме того, Министерство обороны Белоруссии сообщило о разработке плана сотрудничества с Частными Военными Компаниями (ЧВК) "Вагнер". Предусматривается проведение совместных учений и обмен опытом между вооруженными силами Белоруссии и ЧВК "Вагнер".