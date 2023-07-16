США сообщили, разрешат ли Европе тренировать летчиков ВСУ на F-16

Президент Соединенных Штатов, Джо Байден, дал свое одобрение для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 в европейских странах. Важная информация о планах была раскрыта советником главы государства по национальной безопасности, Джейком Салливаном, в интервью для CNN. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставят необходимую поддержку и ресурсы для успешной реализации этой инициативы.

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Согласно Салливану, европейские страны почти закончили подготовку к началу обучения вооруженных сил Украины (ВСУ). Хотя процесс требует еще нескольких недель для завершения всех необходимых мероприятий.

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Ранее Юрий Игнат, советник командования Военно-воздушных сил Украины, отметил, что обучение украинских пилотов на данный момент еще не началось, но они уже готовятся к предстоящему процессу. Он отказался разглашать детали. Также Игнат отметил, что пилоты из Украины не могут давать интервью представителям СМИ, несмотря на большое количество запросов.