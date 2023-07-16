О боях в районе Антоновского моста с подразделениями ВСУ Сальдо сообщает с конца июня. В боях у Антоновского моста ВСУ потеряли не менее 100 солдат убитыми

В районе Антоновского моста в Херсонской области Украины с конца июня продолжаются бои между подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и российскими военными. Временно выполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что за это время ВСУ понесли значительные потери: более 100 человек погибли, а еще большое количество было ранено.

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По словам Сальдо, российские военные контролируют стратегически важный участок у Антоновского моста, который является ключевым для возможности провести наступление вглубь побережья. Он отметил, что украинские войска не имеют контроля над этой территорией.

Антоновский мост соединяет правый и левый берега реки Днепр в Херсонской области. В результате разрушений, произошедших в ноябре 2022 года после отвода российских войск, мост был частично поврежден.

Министерство обороны России заявило о пресечении всех попыток ВСУ перебраться и высадиться на территории острова Антоновский, а также о проведении разведывательных операций на островах в районе моста.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала наступления со стороны Украины российские военные уничтожили более 26 тысяч украинских военнослужащих и значительное количество техники, включая танки Leopard, колесные танки АМХ и БМП Bradley.





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