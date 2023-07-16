В армии Израиля рассказали об использовании искусственного интеллекта для нанесения ударов

Израильская армия (ЦАХАЛ) использует искусственный интеллект (ИИ) для выбора целей при авиаударах и планирования последующих атак. С помощью больших объемов данных, ИИ предлагает рекомендации по целям ударов. Для быстрого планирования атак используется модель ИИ под названием Fire Factory, которая опирается на информацию о предыдущих удачных военных операциях.

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Операторы систем контролируют и проверяют предложенные цели ИИ, прежде чем они будут приняты. Но в настоящее время нет законодательного регулирования использования такой технологии ни в Израиле, ни на международном уровне.

Израильская армия долгое время внедряет ИИ в свою работу и использует различные источники данных, такие как беспилотники, видеокамеры наблюдения и спутниковые снимки, для получения необходимой информации.

Полковник Ури, руководитель подразделения цифровой трансформации ЦАХАЛ, отметил, что использование ИИ позволяет сократить время, затрачиваемое на выбор целей и планирование атак. Хотя иногда не ясно, как ИИ принимает свои решения, сама получаемая информация имеет большое значение.





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