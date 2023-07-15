Кандидат от Республиканской партии на пост президента США, Вивек Рамасвами, высказал предложение о заключении сделки с Россией относительно Украины и Китая. Он предлагает США и России достичь соглашения о не включении Украины в НАТО, при условии, что Россия откажется от развития отношений с Китаем. Рамасвами также подчеркнул важность увеличения торгового сотрудничества между США и Россией.

Секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, в свою очередь, объявил о поддержке пакета многолетней поддержки Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. Пакет включает помощь в совместимости украинских вооруженных сил с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что ускорит процесс вступления Украины в НАТО. Однако временные рамки для присоединения Украины к альянсу не были установлены.

Рамасвами ранее выражал скепсис относительно включения Украины в НАТО, считая, что это может привести к ядерному противостоянию между Россией и США.







