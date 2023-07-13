Путин указал на последствия санкций для рынков продовольствия и энергетики

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, заявил в эфире телеканала "Россия-24" в четверг, 13 июля, что применение санкций странами Запада в отношении России привело к ухудшению обстановки на международных рынках продовольствия и энергетики. Он отметил, что Россия полностью не несет ответственности за эту негативную ситуацию, а утверждения об обратном представляют собой лишь попытки переложить ответственность с одной проблемы на другую.

реклама

Путин подчеркнул, что применение санкций Западом было использовано в качестве инструмента конкурентной борьбы, и именно эти меры привели к таким последствиям. Российские власти ранее неоднократно отмечали, что попытки западных государств ограничить экономику России с помощью санкций потерпели неудачу. Согласно данным за первые пять месяцев 2023 года, рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 0,6%, и при отсутствии непредвиденных обстоятельств ожидается, что к концу года увеличение этого показателя будет превышать 2%.





рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -45000р на Xiaomi 12 Pro В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать



