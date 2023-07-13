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Президент Российской Федерации, Владимир Путин, заявил в эфире телеканала "Россия-24" в четверг, 13 июля, что применение санкций странами Запада в отношении России привело к ухудшению обстановки на международных рынках продовольствия и энергетики. Он отметил, что Россия полностью не несет ответственности за эту негативную ситуацию, а утверждения об обратном представляют собой лишь попытки переложить ответственность с одной проблемы на другую.
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Путин подчеркнул, что применение санкций Западом было использовано в качестве инструмента конкурентной борьбы, и именно эти меры привели к таким последствиям. Российские власти ранее неоднократно отмечали, что попытки западных государств ограничить экономику России с помощью санкций потерпели неудачу. Согласно данным за первые пять месяцев 2023 года, рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 0,6%, и при отсутствии непредвиденных обстоятельств ожидается, что к концу года увеличение этого показателя будет превышать 2%.