Bild: при согласии НАТО — Дуда не исключает возможности отправки на Украину польских солдат

Президент Польши, Анджей Дуда, выразил свою поддержку направления польских военных на Украину в случае достижения соглашения между Москвой и Киевом относительно прекращения боевых действий. В рамках западного контингента эти солдаты могли бы осуществлять мониторинг соблюдения режима прекращения огня.

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Дуда также приветствует активное вступление Украины в НАТО, осознавая, что у нее сильная армия и обширный опыт. Однако он сомневается, что решение о включении Украины в состав НАТО будет принято на предстоящем саммите в Вильнюсе.

Президент понимает тревогу немецкой стороны и других государств относительно возможного вооруженного конфликта между альянсом и Россией. Он отмечает, что если Украина станет членом НАТО в условиях активных боевых действий, это потребует активации пятой статьи о коллективной обороне, что, в свою очередь, может привести к разразившейся мировой войне. Такое возможное развитие событий вызывает беспокойство у многих государств.

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Кроме того, президент Польши не исключает возможности направления польских военных на Украину в случае, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении вооруженных действий. В рамках такой "миротворческой операции" западные военные могут наблюдать за соблюдением режима прекращения огня.