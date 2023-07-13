Потому что он считает, что рано или поздно руководство России решит завершить СВО

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил свое недоверие в продолжение конфликта вокруг Украины в течение нескольких лет и подчеркнул это на пресс-конференции, состоявшейся после завершения переговоров с президентом Финляндии. Он высказал мнение о невозможности России продолжать специальную операцию настолько длительное время и отметил, что, по его убеждению, в определенный момент российское руководство придет к выводу о том, что продолжение такой операции является политически и экономически нецелесообразным. Байден акцентировал внимание на своей позиции, что Россия уже проиграла в этом конфликте.

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Военная операция России на территории Украины была запущена 24 февраля 2022 года с целью "защиты людей, подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима" по словам президента Владимира Путина. Он также отметил, что операция направлена на проведение процесса демилитаризации и денацификации Украины, а также передачу суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" в регионе Донбасс.

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В соответствии с заявлением Министерства обороны Российской Федерации, Вооруженные силы России проводят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским вооруженным силам, и к 25 марта они успешно выполнили основные задачи первого этапа операции, существенно ослабив боевую мощь Украины. Конечная цель операции, по заявлению высшего командующего, заключается в освобождении Донбасса и создании условий, обеспечивающих безопасность для России и ее граждан.