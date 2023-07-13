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Елена Кондратюк, вице-спикер Верховной рады Украины, выразила свое разочарование результатами саммита НАТО. В ходе интервью на телеканале "Рада", она отметила, что ожидалось более решительных действий от союзников, но саммит не принес значимых результатов. Тем не менее, Кондратюк подчеркнула, что НАТО по-прежнему остается ключевой гарантией безопасности для Украины.
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Она указала, что "настроение и результаты саммита оказались смешанными", и не было фактического приглашения вступить в альянс. Кондратюк также отметила, что осторожные шаги со стороны партнеров могут быть связаны с политическими факторами, включая предстоящие выборы в США.
Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе одобрили пакет многолетней поддержки для Украины, включающий план сотрудничества с альянсом, создание Совета НАТО-Украина и упрощение процесса вступления. Однако, по словам Кондратюк, эти шаги оказались не такими смелыми, как ожидалось.
Напомним, что начиная с 24 февраля 2022 года Россия осуществляет военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что целью операции является защита людей, которые страдали от киевского режима. Он также отметил, что Россия пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но столкнулась с обманом и давлением со стороны альянса. Путин упомянул о расширении НАТО и его приближении к границам России, это вызывает обеспокоенность в Москве.