Верховный лидер Ирана, Али Хаменеи, выразил свою озабоченность по поводу ситуации в Украине, утверждая, что некоторые круги в США могут иметь интересы, связанные с продолжением конфликта. Он подчеркнул, что продолжение войны на Украине требует жертв со стороны украинского народа. Хаменеи также заявил, что это положение народа Украины является показателем колониальных и грабительских идей, которые, по его мнению, присутствуют в некоторых западных странах.