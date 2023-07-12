Али Хаменеи: США готовы жертвовать народом Украины, чтобы набить себе карманы
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Верховный лидер Ирана, Али Хаменеи, выразил свою озабоченность по поводу ситуации в Украине, утверждая, что некоторые круги в США могут иметь интересы, связанные с продолжением конфликта. Он подчеркнул, что продолжение войны на Украине требует жертв со стороны украинского народа. Хаменеи также заявил, что это положение народа Украины является показателем колониальных и грабительских идей, которые, по его мнению, присутствуют в некоторых западных странах.
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