реклама
На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появились несколько петиций, в которых граждане выражают свое недовольство по поводу закона, связанного с использованием английского языка. Одна из петиций призывает президента наложить вето на данный законопроект. Согласно информации, петиция была зарегистрирована вчера утром и на данный момент получила поддержку от 877 человек.
Однако для того чтобы данная петиция была рассмотрена главой государства, необходимо собрать 25 тысяч голосов. Таким образом, авторам петиции предстоит проделать значительную работу, чтобы привлечь больше участников и достичь необходимого порога.
В дополнение к этому, на сайте президента появились и другие петиции, в которых граждане просят пересмотреть законопроект в части запрета на дубляж англоязычных фильмов. Точные детали и аргументы, содержащиеся в этих петициях, пока не разглашаются.