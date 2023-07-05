Российские военные захватили в плен украинского боксера Андрея Приходько

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Во время своего репортажа корреспондент РИА Новости обнародовал информацию о том, что российские военные схватили в плен известного украинского боксера Андрея Приходько.

По словам самого Приходько, до своего призыва в украинскую армию он посвятил 15 лет своей жизни профессиональному боксу. Он сумел стать чемпионом Украины, победителем кубка Украины и получил звание мастера спорта.

В дополнение к своим достижениям в боксе, Приходько также занимался кикбоксингом и достиг значительных успехов в разделе фулл-контакт, став призером чемпионата.

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Приходько отметил, что его отправка на фронт произошла после конфликта с тренером. Он был захвачен в плен на артемовском направлении, когда украинские войска начали наступление из Часова Яра.