Почему Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе объявила ЧВК "Вагнер" террористической организацией, и какие последствия могут возникнуть в связи с этим решением

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Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла решение объявить Частную Военную Компанию "Вагнер" (ЧВК "Вагнер") террористической организацией. По мнению ОБСЕ, деятельность этой организации "может справедливо охарактеризоваться как террористическая с учетом ее характера и намерений".

В связи с этим, в июне текущего года конгрессмен из штата Калифорния Тед Лье опубликовал документ на своем официальном сайте, из которого следует, что он и некоторые из его коллег предложили законопроект в американский парламент о включении России в список стран-спонсоров терроризма. Инициаторы данной инициативы полагают, что это позволит еще больше изолировать Россию и нанести ей значительный экономический ущерб.

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Нужно отметить, что подобные попытки уже предпринимались в прошлом, однако американские власти отказывались признавать Россию спонсором терроризма, опасаясь возможных политических и экономических последствий такого шага.