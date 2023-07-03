Будет ли проведена новая волна мобилизации в связи с уходом частной военной компании "Вагнер" из СВО

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В последних заявлениях Андрея Картаполова, главы комитета Государственной Думы по обороне, было подчеркнуто, что в настоящее время нет необходимости в новой волне мобилизации, связанной с уходом частной военной компании "Вагнер" из региона Специальной Военной Операции (СВО).

Картаполов утверждает, что президент Российской Федерации, Владимир Путин, ясно и конкретно заявил о том, что новая мобилизация не планируется. В настоящее время активно проводится плановый набор военнослужащих на контрактной основе, формируются воинские соединения и части, включая резервные, и проводится их подготовка. По мнению Картаполова, в настоящее время и в ближайшем будущем нет необходимости в проведении мобилизации.

Эксперты поддерживают мнение Картаполова и согласны с ним. Они отмечают, что существующая военная база и текущий личный состав полностью обеспечивают национальную безопасность России. Они также придерживаются точки зрения о важности планового набора военнослужащих на контрактной основе и систематической подготовки военных.

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Аналитики подтверждают, что уход частной военной компании "Вагнер" из региона СВО не приведет к серьезному ослаблению оборонного потенциала. Это свидетельствует о том, что Россия в настоящее время обладает достаточными ресурсами и возможностями для поддержания стабильности и безопасности в данном регионе.