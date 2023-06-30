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Военный командующий Украинскими Вооруженными Силами (ВСУ) Валерий Залужный поделился важными деталями в эксклюзивном интервью для ведущего новостного сайта. Он рассказал о мятеже, который произошел с участием Частной Военной Компании (ЧВК) "Вагнер", основанной Евгением Пригожиным.
Залужный подтвердил, что бойцы "Вагнера" покинули передовую еще месяц назад, и поэтому данный мятеж не оказал никакого влияния на ситуацию на фронте. Во время интервью генерал уточнил, что Украинские Вооруженные Силы не ощутили никаких признаков ослабления защиты или других негативных последствий вследствие отсутствия "вагнеровцев" на передовой.
Мятеж начался в ночь на 24 июня, когда основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Российские Вооруженные Силы в ударе по тыловым лагерям своей компании. Следом за обвинениями, бойцы "Вагнера" захватили здание штаба Южного Военного Округа в центральной части города Ростова-на-Дону. СМИ также сообщалт о присутствии колонн частной военной компании на территории Воронежской и Липецкой областей.