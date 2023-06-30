Генерал ФСБ Михайлов предупредил о риске превращения российских ЧВК в ОПГ из 90-х

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Бывший генерал-майор ФСБ, Александр Михайлов, выразил серьезную озабоченность относительно частных военных компаний (ЧВК) в России, указывая на потенциальные угрозы, которые они могут представлять без должного правового регулирования. Михайлов, обладающий экспертными знаниями в этой области, предупреждает о возможности превращения ЧВК в преступные организации, подобные тем, которые процветали в 90-х годах.

Он подчеркивает, что уже более 15 лет в России ведутся обсуждения относительно законодательного регулирования деятельности ЧВК, но до сих пор не было достигнуто соглашение. Законодатели не определили даже само понятие ЧВК, и это вызывает серьезные вопросы о том, каким образом должны устанавливаться отношения между государством и наемниками.

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На данный момент частные военные компании зарегистрированы как обычные общества с ограниченной ответственностью (ООО), что приводит к множеству неразрешенных проблем. Михайлов утверждает, что "вооруженная группа не может существовать без прав и обязанностей". В противном случае ЧВК могут превратиться в обычные преступные группировки, аналогичные тем, которые активно действовали в 90-е годы.