Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не видит оснований для изъятия активов, подконтрольных Евгению Пригожину, если их деятельность законна.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с заявлением, отметив, что нет законных оснований для изъятия активов, которые находятся под контролем известного предпринимателя Евгения Пригожина.

В ходе своего выступления на телеканале "78", губернатор выразил уважение к собственности Пригожина и подчеркнул, что если деятельность этих структур не противоречит закону, то изъятие активов не является оправданным шагом. Вместо этого, он призвал обратиться к правоохранительным органам для расследования, если есть какие-либо нарушения.

Отвечая на вопрос о возможном будущем структур, связанных с Пригожиным, губернатор подтвердил наличие конфликта между городскими властями и этим предпринимателем. Беглов пояснил, что этот конфликт связан с желанием некоторых предпринимателей захватить контроль над различными отраслями городского хозяйства. При этом губернатор отметил, что подобные действия "грязного бизнеса" приводят к негативным последствиям для города, и поэтому власти предпринимают необходимые меры для защиты интересов горожан.

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Беглов также отметил, что он сознательно не реагирует на провокации и нападки. Он подчеркнул, что "грязный бизнес" часто использует информационные манипуляции, стремясь привлечь власть на свою сторону. Губернатор подчеркнул, что такие методы включают создание образа врага и манипуляции общественным мнением. Тем не менее, он выразил уверенность в том, что со временем истинная правда всегда становится ясной, и население способно распознать подобные манипуляции.