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В районе финского города Пори был обнаружен редкий вид комаров Culex Modetus, известный своей ролью в распространении вируса лихорадки Западного Нила. Эту находку обнаружил Университет Хельсинки, привлекая внимание научного сообщества.
Появление этого заболевания на территории Финляндии крайне маловероятно. Однако Финляндия стала самой северной точкой наблюдения вида Culex Modetus в Европе. Ранее данный вид был замечен в Ленинградской области России и районе Сконе в Швеции.
Лорна Калверуэлл, научный сотрудник отделения вирусологии Хельсинкского университета, сделавшая данное открытие, отмечает, что пока был найден только один комар данного вида в Финляндии. Однако ученые считают маловероятным, что это единственный представитель, и считают необходимым проведение дополнительных исследований.
Это открытие вызывает серьезное научное внимание и потребует дальнейшего изучения. Ученые и эксперты в Финляндии активно сотрудничают, чтобы более полно понять последствия присутствия вида Culex Modetus и разработать соответствующие меры предосторожности.