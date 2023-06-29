Госдума приняла закон о жилье заключенных

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Госдума окончательно приняла законопроект, направленный на гарантирование сохранности имущества и жилья осужденных во время их содержания в местах лишения свободы.

Изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) с целью решить проблему, возникшую в связи с неконституционностью ранее действующей нормы. Ранее судам было поручено принимать меры по охране имущества осужденных, но отсутствие конкретных указаний на такие меры и субъектов, ответственных за их выполнение, ставило под вопросом эффективность защиты имущества.

В свете этого, в УПК внесена новая статья, устанавливающая, что осужденные, не имеющие возможности обеспечить сохранность своего имущества, могут рассчитывать на помощь со стороны суда. Признавая невозможность осужденных принять необходимые меры самостоятельно, законопроект предусматривает принятие решений судом для обеспечения защиты и сохранности их имущества в подобных ситуациях.

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