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Во время выступления на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", президент России Владимир Путин уместно использовал юмористическую реплику в ответ на вопрос о поведении российских чиновников. Возможно, вызванный примером автора вопроса, который говорил о том, как чиновники отвечают на обращения граждан, президент пошутил: "Это не самый худший вариант, они могут просто послать вас еще дальше".
Эта неожиданная шутка стала маленькой паузой в серьезном обсуждении и вызвала смех участников мероприятия. Такие моменты позволяют президенту продемонстрировать свою способность находить общий язык с аудиторией и добавлять некоторую легкость в официальные обстоятельства.