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Появились подробности гибели в Москве вице-президента «Локо-банка» Кристины Байковой

Какие тайны скрывает гибель 28-летней заместителя президента «Локо-Банка» Кристины Байковой под окнами ее московской квартиры
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Ужасная новость потрясла Москву о гибели Кристины Байковой, 28-летней заместителя президента «Локо-Банка». И только сейчас появились подробности этого горького происшествия. СМИ уже ранее сообщали, что Кристина была обнаружена мертвой под окнами своей квартиры на 11-м этаже жилого дома на Ходынском бульваре.

Новая информация, поступившая из Telegram-канала "112", раскрывает некоторые детали, предшествовавшие гибели Кристины. Известно, что перед этим произошел конфликт. Ее бойфренд Андрей приехал к ней, а позже к ним присоединились их друзья. Все они вместе употребляли алкоголь, но после ухода друзей, что-то серьезно расстроило Кристину. Она начала плакать и бормотать что-то неясное Андрею, а затем хотела выброситься в окно и встала на краю парапета.

Андрей пытался уговорить ее вернуться, предлагая помочь ей подняться и сесть на парапет. Все это время он снимал происходящее на своем телефоне. Когда он решил открыть окно в другой комнате, чтобы приблизиться к Кристине, он услышал ее крик и осознал, что она упала.

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Сообщается, что Кристина принимала гормональные препараты, а ее эмоциональное состояние было нестабильным.

В настоящее время полиция проводит расследование, чтобы выяснить, что могло так сильно расстроить Кристину, и почему Андрей не вызвал экстренные службы, а вместо этого продолжал снимать происходящее в течение 15 минут.




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