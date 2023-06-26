Бойцы "Вагнера" отказывались от участия в военном мятеже

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" отвергли попытку военного мятежа, который был задуман втайне. В своем выступлении, президент подчеркнул, что решение бойцов принято в пользу страны и мира.

Путин отметил, что, несмотря на попытку использования их втайне, солдаты и командиры группы "Вагнер" приняли единственно правильное решение - они отказались от братоубийства. Глава государства выразил искреннюю благодарность бойцам за их смелость и преданность России. Путин также подчеркнул, что у бойцов есть возможность продолжить свою службу в российской армии, заключив контракт с Министерством обороны или воспользовавшись другими законными способами. Они также имеют право вернуться домой или уйти в Белоруссию, в зависимости от своих собственных предпочтений.

Президент РФ отметил, что это решение бойцов не отменяет их прошлых подвигов и вклада в специальные военные операции на Украине. Он также подчеркнул, что государство предприняло все возможные меры, чтобы помочь тем, кто совершил ошибку, осознать трагические и разрушительные последствия своих действий.

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Заявление президента РФ пришло на фоне обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на Украине в целом.