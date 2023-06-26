Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) успешно перевезли 17 пациентов из Нагорного Карабаха в медицинские центры Армении, и это стало возможным благодаря частичной разблокировке Лачинского коридора Азербайджаном

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Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) успешно доставили 17 пациентов из Нагорного Карабаха в медицинские центры Армении. Из них 11 были сопровождающими лицами. Это стало возможным благодаря частичной разблокировке Лачинского коридора Азербайджаном.

На данный момент в медицинском центре "Аревик" в Степанакерте находятся 31 ребенок, получающий лечение в отделении неонатологии и реанимации. Всего в стационаре находятся 83 пациента, включая 6 человек в отделении реанимации, а также 3 пациента, находящихся в крайне тяжелом состоянии.

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Напомним, что движение между Нагорным Карабахом и Арменией было полностью перекрыто после недавнего вооруженного инцидента в регионе. Однако Азербайджан разрешил ограниченное движение по Лачинскому коридору, что позволило МККК провести эвакуацию пациентов в медицинские учреждения Армении для получения необходимой помощи.