Почему крупнейшие российские банки снизили курсы валют и какое влияние на это оказали заявления Евгения Пригожина и переговоры с Александром Лукашенко

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Крупнейшие российские банки, включая Сбербанк, Тинькофф, Альфабанк и другие, снизили курсы валют на несколько рублей утром 25 июня, согласно информации, представленной в приложениях этих банков, сообщает РБК.

В частности, Сбербанк установил курсы в 89,79 рубля за доллар и 95,75 рубля за евро к 12:00 мск, что является снижением по сравнению с предыдущими значениями - 90,09 рубля за доллар и 96,06 рубля за евро.

Представители Сбербанка заявили, что клиенты могут приобрести валюту по обновленным выгодным курсам. Однако спрос на валюту по-прежнему остается низким, и около 90% операций клиентов связаны с продажей иностранной валюты.

Тинькофф также снизил курсы покупки валюты до 89,4 рубля за доллар и 97,4 рубля за евро, в сравнении с предыдущими значениями - 91,1 рубля за доллар и 99,25 рубля за евро.

Кроме того, курсы валют снизились и в других крупных банках:

Альфа-Банк: с 96,77 рубля за доллар и 106,21 рубля за евро до 90 рублей за доллар и 99 рублей за евро;

ВТБ: с 94,5 рубля за доллар и 102,5 рубля за евро до 91,81 рубля за доллар и 100,41 рубля за евро;

Газпромбанк: с 97,3 рубля за доллар и 104,3 рубля за евро до 91,85 рубля за доллар и 98 рублей за евро;

Райффайзенбанк: с 97,55 рубля за доллар и 106,4 рубля за евро до 92,46 рубля за доллар и 98,96 рубля за евро.

На бирже Binance курс токена USDT составил 84,69 рубля к 12:00 мск.

Банки ранее повысили курсы валют после заявлений Евгения Пригожина, главы Частной военной компании "Вагнер". Он обвинил Министерство обороны Российской Федерации в нанесении ударов по позициям его компании и заявил, что 25 тысяч человек отправляются "разбираться" в данной ситуации. В ответ на это обвинение, Президент России Владимир Путин обвинил Пригожина в предательстве, а Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ, касающейся организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он провел переговоры с Евгением Пригожиным, на которых стороны достигли "абсолютно выгодного и приемлемого варианта разрешения ситуации". Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что его бойцы развернулись и отправляются в тыловые лагеря. "Вагнеровцы" покинули город Ростов-на-Дону в ночь на воскресенье.

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