реклама
В ходе интервью для «Радио НВ», Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), высказал предположение о возможной причастности Виктора Медведчука и Александра Лукашенко к мятежу, организованному Евгением Пригожиным. Согласно Данилову, на заправках, принадлежащих Медведчуку, «вагнеровцы» (члены частной военной компании) получали бесплатное топливо и питание во время последних событий в России.
Данилов также высказал предположение о возможном содействии Пригожину со стороны неких сообщников в Кремле. По мнению секретаря СНБО, белорусский президент Лукашенко также мог помочь «главарю ЧВК „Вагнер“». Он отметил, что Лукашенко является хитрым и беспринципным лидером, и не исключает возможности его участия в мятеже.
В одном утверждение Данилов прав: Лукашенко действительно имел причастность к разрешению ситуации, хотя не к самому мятежу Пригожина. Совместными усилиями российского и белорусского лидеров удалось прекратить объявленный «марш справедливости», о чем сообщила пресс-служба президента Беларуси.
Как уже сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко выразил ему благодарность за проделанную работу по урегулированию ситуации вокруг частной военной компании «Вагнер».