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Президент России, Владимир Путин, в ходе интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» встретился с телеведущим Павлом Зарубиным, чтобы обсудить актуальную ситуацию во время специальной военной операции на Украине. В ходе беседы, состоявшейся сегодня, 25 июня, глава государства ясно и экспертно выразил свое пристальное внимание к развитию данной операции.
Путин отметил, что он целенаправленно посвящает свое первостепенное внимание данной теме и она становится его основной заботой с самого начала дня до его окончания. Президент подчеркнул, что он активно участвует в совещаниях, встречах и переговорах, связанных с этой проблемой. Он также отметил, что важно обсуждать вопросы, связанные с работой предприятий оборонно-промышленного комплекса и использованием производимого ими вооружения.
В своих высказываниях Путин акцентировал внимание на эффективности применяемых вооружений и обсуждении возможных улучшений. Он подчеркнул необходимость обсуждения для наращивания усилий в данной области. Президент также не забыл отметить важность финансового обеспечения, чтобы обеспечить не только достаточный объем производства оружия и техники, но и выполнение социальных обязательств перед страной и гражданами.
Однако Путин отметил, что все усилия, направленные на укрепление обороноспособности, не должны вредить экономике страны. Без компромиссов в данном вопросе, глава государства стремится найти баланс между военными потребностями и социальными задачами, чтобы обеспечить устойчивое развитие и благополучие граждан.
Высказывания президента России свидетельствуют о его глубоком понимании вопросов, связанных с военной операцией на Украине, и его решимости вести страну в направлении, которое гарантирует национальную безопасность.