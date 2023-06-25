Пресс-служба управляющей компании Евгения Пригожина «Конкорд» ответила на электронный запрос CNN о местонахождении шефа «Вагнера».

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Евгений Пригожин, известный также как "шеф Вагнера", находится в центре внимания СМИ. Американский телеканал CNN обратился к пресс-службе его компании с вопросами о его местонахождении и предполагаемом принятии условий, предложенных президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ответ, полученный от пресс-службы "Конкорда", указал на то, что все вопросы были переданы Пригожину, но пока он не может ответить на них из-за отсутствия связи и передаёт всем привет.

Последний раз Евгения Пригожина видели выезжающим из Ростова-на-Дону на чёрном внедорожнике поздно вечером 24 июня. Согласно сообщению CNN, это произошло после объявления Кремлем о заключении сделки с участием Лукашенко, в рамках которой Пригожин согласился прибыть в Белоруссию и прекратить свои активности.

Представители Белоруссии заявили CNN, что не располагают подробной информацией о статусе Пригожина в стране и не могут подтвердить, прибыл ли он уже или все ещё находится в пути.

Предыдущие отчёты также сообщали о том, что Лукашенко вновь общался с президентом России Владимиром Путиным по телефону в воскресенье утром.

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Официальные лица Белоруссии сообщили, что на переговорах с Пригожиным был достигнут "абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации". В своём видеообращении, сделанном в минувшую субботу, президент России Владимир Путин обещал защитить "наш народ и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства". В ночь на воскресенье "вагнеровцы" покинули Ростов-на-Дону и направились в тыловые лагеря.