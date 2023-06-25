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Представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) выступил с комментарием, касающимся ситуации, связанной с частной военной компанией "ЧВК Вагнер". Пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства опубликовала заявление в ответ на вопросы журналистов сегодня, 25 июня.
В своем заявлении представитель КНР отметил, что данный инцидент является внутренним делом России. Китай, как дружественный сосед и стратегический партнер России в новую эпоху, выражает поддержку России в поддержании национальной стабильности и достижении развития и процветания, - отметили официальные источники из Пекина.
Ранее в этот же день заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко встретился с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ганом в Пекине. В ходе встречи российский дипломат провел консультации с китайским коллегой Ма Чжаосюем.
Китайская сторона выразила свою поддержку усилиям руководства России по стабилизации ситуации в стране после событий 24 июня и подтвердила свой интерес в укреплении единства и дальнейшем процветании России, - указывается в заявлении российского внешнеполитического ведомства по итогам консультаций.
Как отмечается, стороны также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества и ход реализации договоренностей, достигнутых главами правительств во время визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай в конце мая.