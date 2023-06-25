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Один из трейдеров решил вложить 4 миллиона долларов в ставку на падение стейблкоина TUSD. Ранее разработчики TrueUSD прекратили выпуск своих токенов через кастодиальный сервис Prime Trust. Это привело к небольшому снижению курса TUSD до $0,996, однако позже стоимость курса была восстановлена. Впоследствии регуляторы Невады приостановили деятельность Prime Trust.
Похоже, один из пользователей платформы Aave предполагает, что стейблкоин в скором времени потеряет свою стоимость в значительном объеме. Чтобы открыть короткую позицию, этот трейдер внес депозит в размере 7,5 миллиона USDC для обеспечения на платформе Aave V2. Затем он занял 4 миллиона TUSD и мгновенно продал их, получив взамен USDC. Это типичная тактика для открытия "коротких" позиций в протоколах DeFi.
Разработчики TrueUSD утверждали ранее, что не владеют активами Prime Trust и не имеют никаких связей с этим кастодиальным сервисом. Они используют иные сервисы для выпуска и сжигания своих стейблкоинов.