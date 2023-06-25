На Чебоксарском экономическом форуме депутаты и представители криптовалютного сообщества сыграли в захватывающую игру "Легализация крипты: Контроль vs. Свобода", где ставкой было будущее этой инновационной сферы

реклама

На Чебоксарском экономическом форуме было заявлено, что многие компании, занимающиеся криптовалютами, с нетерпением ждут легализации этой отрасли в России. Однако депутат Аксаков предупредил, что операции с криптовалютами будут отслеживаться, и полной свободы в этой сфере не будет. Тем не менее, использование криптовалют для международных платежей останется возможным. Согласно Аксакову, пакет законов, регулирующих криптовалюты, должен быть принят в октябре текущего года.

Аксаков подчеркнул, что криптовалюта будет легализована, однако ее движение будет тщательно контролироваться, чтобы предотвратить злоупотребления. Представители криптовалютного сообщества желают быстрой легализации, так как они готовы работать в законном пространстве. В связи с опасениями иностранных банков о взаимодействии с российскими банками и осуществлении расчетов с Россией, использование криптовалют для международных операций становится все более привлекательным.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Депутат заверил, что в июле планируется принять четыре законопроекта, связанных с криптовалютами, в первом чтении. Ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова предупредила о возможности блокировки криптовалютных транзакций российских компаний в некоторых случаях со стороны стран, не дружественно настроенных к России. Однако она не уточнила, каким образом такие блокировки могут происходить.