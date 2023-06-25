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На Чебоксарском экономическом форуме было заявлено, что многие компании, занимающиеся криптовалютами, с нетерпением ждут легализации этой отрасли в России. Однако депутат Аксаков предупредил, что операции с криптовалютами будут отслеживаться, и полной свободы в этой сфере не будет. Тем не менее, использование криптовалют для международных платежей останется возможным. Согласно Аксакову, пакет законов, регулирующих криптовалюты, должен быть принят в октябре текущего года.
Аксаков подчеркнул, что криптовалюта будет легализована, однако ее движение будет тщательно контролироваться, чтобы предотвратить злоупотребления. Представители криптовалютного сообщества желают быстрой легализации, так как они готовы работать в законном пространстве. В связи с опасениями иностранных банков о взаимодействии с российскими банками и осуществлении расчетов с Россией, использование криптовалют для международных операций становится все более привлекательным.
Депутат заверил, что в июле планируется принять четыре законопроекта, связанных с криптовалютами, в первом чтении. Ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова предупредила о возможности блокировки криптовалютных транзакций российских компаний в некоторых случаях со стороны стран, не дружественно настроенных к России. Однако она не уточнила, каким образом такие блокировки могут происходить.