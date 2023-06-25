Хью Хендри, уверенный и опытный инвестор, предсказывает, что биткоин взлетит в небеса, ставя под угрозу золото и даже сможет побороться с гигантом Apple, став любимцем инвесторов и средством борьбы с экономическими проблемами

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Хью Хендри, бывший управляющий хедж-фондом, высказал свою уверенность в том, что биткоин станет одним из наилучших активов для инвестиций в условиях экономических проблем. Он отметил, что капитализация биткоина в настоящее время составляет $595 миллиардов и, по его мнению, эта цифра может утроиться.

Хендри утверждает, что увеличение базовой ставки до 5% в Великобритании приводит к эффективной ставке около 20%, что негативно сказывается на многих процессах в экономике. Он считает золото отличным активом, но указывает на ограниченный потенциал его роста. В то же время биткоин обладает высоким потенциалом роста.

По словам Хендри, рост золота представляется сложным, поскольку его капитализация составляет $13 триллионов. Если цена золота утроится, то его капитализация сравняется с американским рынком акций, что, по мнению Хендри, кажется невероятным. Тем временем капитализация биткоина, которая составляет половину триллиона долларов, уже превратилась в альтернативный актив в мире капитала, конкурируя с коммерческой недвижимостью, частными компаниями и золотом. Рыночный объем таких активов составляет $100 триллионов, поэтому биткоин с легкостью может утроить свою капитализацию и достичь отметки в $1,5 триллиона, что все равно будет половиной от капитализации компании Apple.

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Хендри полагает, что биткоин, будучи единственным криптоактивом, который был официально признан товаром, а не ценной бумагой, будет выигрывать от давления американских регуляторов на другие криптовалюты. В настоящее время Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривает пять заявок на создание ETF-фондов, связанных с биткоином.