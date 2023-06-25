Проект по созданию общей цифровой валюты для государств-членов Евразийского экономического союза, который может стать настоящей "криптовалютной сагой"

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Проект постановления, предложенного к голосованию в Государственной Думе, был вызван докладом заместителя председателя правительства Алексея Оверчука о сотрудничестве России с государствами Евразийского экономического союза. В докладе были озвучены вопросы развития сотрудничества и интеграции валютных и финансовых систем, а также появился предложение по созданию и внедрению общей цифровой валюты (криптовалюты) на территории государств-членов ЕАЭС.

На данный момент отсутствуют подробности и конкретика относительно данного проекта. Правительство пока не прокомментировало этот документ. Текст проекта был направлен в Совет Государственной Думы в пятницу, 23 июня, и должен быть рассмотрен на одном из заседаний парламента.

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Идея единой цифровой валюты для ЕАЭС была высказана еще в 2018 году. Тогда предполагалось, что данная инициатива будет аналогична использованию экю – монеты, которая использовалась в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС с 1979 по 1998 годы до появления евро.