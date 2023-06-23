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За последнее время TrueUSD, или TUSD, стал объектом широких обсуждений как стейблкоин. Всё началось 9 июня, когда TrueUSD объявила о прекращении выпуска TUSD через оператора криптохранилища Prime Trust, который регулируется в штате Невада.
Хотя компания заявила, что это не повлияет на эмиссию и выкуп TrueUSD, и их деятельность будет продолжаться в обычном режиме, стоимость стейблкоина временно упала ниже отметки в $1.
15 июня, несмотря на проблемы с Prime Trust, на блокчейне Tron был выпущен миллиард новых TUSD. В то же время Binance расширила бескомиссионную торговлю BTC-TUSD на все пары спотовой и маржинальной торговли TrueUSD.
Это привело к значительному увеличению объёма торговли, который составил огромные $4 миллиарда вчера и $2,9 миллиарда сегодня, делая TUSD третьим по величине стейблкоином по этому показателю.
Интересно, что, несмотря на наличие 52 079 держателей TUSD, 10 крупнейших кошельков контролируют 83,31% общих средств. В топ-10 кошельков лидирует Binance, у которой баланс эквивалентен $389 561 743 в TrueUSD.
В это время другой известный криптовалютный хранитель BitGo подписал предварительное соглашение о приобретении Prime Core Technologies, материнской компании Prime Trust. Однако после двух дней анализа финансового положения BitGo отказался от сделки.
В результате Финансовое управление штата Невада приказало Prime Trust прекратить все операции из-за существенного снижения бизнеса до "критически недопустимого уровня".
Тем не менее, учитывая рост рыночной капитализации TUSD и практику торговли без комиссии на Binance, кажется, что трудности, с которыми столкнулся Prime Trust, не повлияют на экосистему стейблкоинов.