Kaspa - это звезда криптовалютного мира, стремительно взлетающая с уникальным блокчейном и силой, способной завладеть сердцами инвесторов.

реклама

За последние 7 дней многие криптовалюты показывают положительную динамику, и Kaspa не является исключением. За последние 24 часа цена Kaspa выросла на 12,22%, а за неделю — на 18,27%. На данный момент (23.06) Kaspa занимает лидирующую позицию среди перспективных альткоинов.

Движение цены Kaspa привлекает внимание крупных инвесторов. Рост котировок KAS поддерживается увеличением объема торгов, который вырос на 21,63% за сутки. Однако рыночная капитализация криптовалюты выросла всего на 3,61% и составила $513 миллионов.

Kaspa является децентрализованной сетью первого уровня с алгоритмом Proof-of-Work (PoW). Разработчики активно работают над расширением экосистемы. Недавно было заключено соглашение о интеграции блокчейна Kaspa с сервисом электронной коммерции CoinPal. Это позволит компаниям использовать KAS для расчетов с клиентами. Однако из-за нестабильности традиционных криптовалют, они пока не могут полностью заменить фиатные деньги в коммерческих операциях.

Эксперты Tangem отмечают, что Kaspa представляет собой быстрый блокчейн первого уровня с возможностью более эффективной обработки операций в будущем. Протокол, созданный разработчиками, считается безопасным, в частности, благодаря применению PoW, и у сети не должно возникнуть проблем с масштабируемостью в перспективе. С момента запуска проекта многие эксперты считают Kaspa блокчейном будущего.

Kaspa находится в насыщенной нише, где уже присутствуют такие криптовалюты, как биткоин (BTC), лайткоин (LTC) и Bitcoin Cash (BCH). Как платежное средство, KAS стремится выжить в данной конкурентной среде, опираясь на мощь своей базовой технологии для обработки микроплатежей и взимания минимальных комиссий. Однако на данный момент криптовалюта остается недооцененной, что мешает ей стать популярной в криптовалютном сообществе.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Необходимо отметить, что Kaspa продолжает развиваться и привлекать внимание инвесторов своими уникальными характеристиками и потенциалом для роста. Расширение экосистемы и подписание соглашений о партнерстве способствуют увеличению применения Kaspa в различных отраслях, включая электронную коммерцию. Однако успех проекта зависит от его способности преодолеть конкуренцию с уже установленными криптовалютами и найти свое место на рынке.