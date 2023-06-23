Shiba Inu, забавный и пушистый альткоин, скачет по ценовому графику, поднимаясь и падая, пугая и радуя своих инвесторов, создавая на рынке криптовалют волнение и невероятные истории успеха и неудач

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Интерес к фьючерсам на Shiba Inu достиг своего пика с начала июня. Альтернативная криптовалюта Shiba Inu (SHIB) за последние семь дней значительно выросла на более чем 18 процентов. Её цена достигала $0,000008399, но в пятницу, 23 июня, упала до уровня $0,000007829. Капитализация SHIB превысила $4,612 миллиарда.

Рост цены на спотовом рынке привел к увеличению интереса к фьючерсным контрактам на SHIB. Согласно данным платформы CoinGlass, сумма открытых контрактов приближается к отметке в $11 миллионов. Последний раз интерес к фьючерсам на Shiba Inu был на таком уровне 10 июня. Трейдеры на биржах OKX и Bitget разместили контракты на $7,34 миллиона и $2,72 миллиона соответственно.

Несмотря на рост в недельном выражении более чем на 18 процентов, большинство держателей SHIB понесли убытки (83 процента). Согласно данным IntoTheBlock, только 14 процентов инвесторов находятся в прибыли.

Основной конкурент SHIB среди токенов, Dogecoin (DOGE), вырос на 8 процентов до уровня $0,0662 за последние семь дней. Капитализация Dogecoin достигла $9,268 миллиарда.

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Аналитики полагают, что ослабление активности трейдеров может свидетельствовать о достижении пика в текущем цикле. Индикатор RSI указывает на то, что SHIB входит в зону перекупленности. Ралли иссякает, и в ближайшие дни ожидается стагнация и последующий откат.