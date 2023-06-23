Приложение Blur позволит вам окунуться в мир NFT, где вы сможете торговать, ставить и управлять своими активами, прямо с вашего смартфона

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По последним данным исследовательской платформы Nansen, многие владельцы NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), которые держали свои токены уже более года, за последние семь дней решили продать их. Всего таких долгосрочных владельцев было 36.









Также стоит отметить, что количество кошельков, содержащих хотя бы один токен BAYC, уменьшилось. Фактически, это число сейчас ниже, чем было в октябре 2021 года. Это свидетельствует о снижении интереса к NFT, который недавно считался одной из новых и востребованных технологий.

Данные от Dune Analytics также указывают на значительное снижение активности в секторе NFT начиная с 2023 года. Это затронуло не только количество уникальных кошельков и трейдеров NFT, но и общий объем сделок.

Некоторые площадки для торговли NFT внедряют различные новшества в свою работу, с целью увеличить ликвидность. Например, платформа Blur, ориентированная на профессиональных трейдеров, недавно представила мобильную версию своего приложения.

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С помощью этого приложения пользователи могут просматривать доступные токены, делать ставки, оказывать финансовую поддержку, приобретать токены с отсрочкой платежа, управлять своими портфелями и размещать списки токенов на платформе Blur непосредственно со своих мобильных устройств.