реклама
Последние несколько дней характеризовались ростом капитализации Биткоина на 25% и достижением объемов торгов в размере 30 миллиардов. Цена Биткоина поднялась выше отметки в 30 000 долларов, а количество пользователей криптовалюты превысило 420 миллионов по всему миру.
Несмотря на то, что Биткоин пока удерживает свои позиции, бычий тренд начал замедляться. Появляются некоторые сигналы, которые вызывают сомнения в продолжении бычьего тренда Биткоина, особенно связанные с растущими транзакциями «китов».
На рынке Биткоина наблюдается резкое увеличение числа транзакций, осуществляемых крупными игроками, или так называемыми «китами». Возникают слухи о том, что SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) начнет регулировать стейблкоины и децентрализованные финансы.
Хотя конкретных заявлений от регулятора пока не было, слухи о таких мерах уже негативно сказываются на торговой активности. На данный момент Биткоин достиг локального пика в 30 000 долларов, и дальнейшие движения пока отсутствуют.
Аналитическая компания Santiment отмечает рост числа транзакций, совершаемых «китами». Благодаря объемам институциональных инвесторов Биткоин продемонстрировал сильный бычий тренд в течение последних 4 дней. Однако для продолжения ралли необходимы еще большие объемы, чем имеющиеся.
Технические индикаторы, такие как Стохастик и RSI, подтверждают завершение бычьего тренда. Попытка сделать еще один скачок не принесла успеха из-за значительных медвежьих объемов. Если ситуация не изменится, то в ближайшие дни можно ожидать снижения цены Биткоина и сокращения торговой активности.
На данный момент вероятно, что цена Биткоина закрепится около отметки в 29 900 долларов, где находится зона поддержки. Однако, если регулятор не одобрит заявки на спотовые Биткоин-ETF, курс Биткоина может сильно снизиться и остановиться на уровне в 28 500 долларов.